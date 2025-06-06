Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi Dengede

Türkiye'de dün günlük bazda 707 bin 274 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 706 bin 448 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 34 bin 242 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 24 bin 29 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 707 bin 274 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 706 bin 448 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 21,5 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 18,2 ile güneş enerjisi santralleri ve yüzde 15,5 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Türkiye, dün 7 bin 873 megavatsaat elektrik ihracatı, 7 bin 62 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.