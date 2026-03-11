Haberler

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de günlük elektrik üretimi 1 milyon 8 bin 495 megavatsaat, tüketimi ise 1 milyon 2 bin 259 megavatsaat olarak kaydedildi. En yüksek tüketim 10:00'da gerçekleşti. Üretimde hidroelektrik santrallerinin payı yüzde 23,7 ile ilk sırada yer alıyor.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 46 bin 507 megavatsaatle 10.00'da, en düşük tüketim ise 35 bin 561 megavatsaatle 04.00'te gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada yaklaşık yüzde 23,7 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 16,2 ile güneş santralleri ve yüzde 15,7 ile ithal kömür santralleri izledi.

Türkiye dün 11 bin 338 megavatsaat elektrik ihracatı, 5 bin 110 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA / Fuat Kabakcı
