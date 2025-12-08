Haberler

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük elektrik üretimi 853 bin 73 megavatsaat, tüketimi ise 842 bin 150 megavatsaat olarak kaydedildi. En yüksek tüketim saat 19.00'da gerçekleşirken, en düşük tüketim 06.00'da oldu. Üretimde ithal kömür santralleri önde geldi.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 127 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 30 bin 108 megavatsaatle 06.00'da gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada yüzde 25,8 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu yüzde 19,7 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 14,7 ile rüzgar santralleri izledi.

Türkiye, dün 11 bin 383 megavatsaat elektrik ihracatı, 126 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

