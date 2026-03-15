Türkiye'de dün günlük bazda 973 bin 812 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 966 bin 794 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 44 bin 901 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 35 bin 542 megavatsaatle 08.00'de gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada yaklaşık yüzde 26,7 payla barajlı hidroelektrik santralleri aldı. Bunu yüzde 17,6 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 13,3 ile rüzgar enerjisi santralleri izledi.

Türkiye dün 13 bin 350 megavatsaat elektrik ihracatı, 6 bin 161 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.