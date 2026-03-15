Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de günlük bazda elektrik üretimi 973 bin 812 megavatsaat, tüketimi ise 966 bin 794 megavatsaat olarak gerçekleşti. En yüksek tüketim 21.00'de kaydedildi.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 44 bin 901 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 35 bin 542 megavatsaatle 08.00'de gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada yaklaşık yüzde 26,7 payla barajlı hidroelektrik santralleri aldı. Bunu yüzde 17,6 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 13,3 ile rüzgar enerjisi santralleri izledi.

Türkiye dün 13 bin 350 megavatsaat elektrik ihracatı, 6 bin 161??????? megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA / Ebru Şengül Cevrioğlu
