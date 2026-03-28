Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Dün Türkiye'de 968 bin 366 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 959 bin 417 megavatsaat olarak gerçekleşti. En yüksek tüketim saat 10.00'da kaydedildi.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 45 bin 481 megavatsaatle 10.00'da, en düşük tüketim ise 33 bin 894 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada yaklaşık yüzde 28,2 ile barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 15,3 payla rüzgar enerjisi santralleri ve yüzde 13,5 ile güneş enerjisi santralleri izledi.

Türkiye dün 9 bin 833 megavatsaat elektrik ihracatı, 796 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA / Başak Erkalan
