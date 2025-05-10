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Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi
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Dün Türkiye'de günlük elektrik üretimi 899 bin 21 megavatsaat, tüketimi ise 900 bin 629 megavatsaat olarak kaydedildi. Doğal gaz santralleri, üretimde en yüksek paya sahipken, elektrik ihracatı 5 bin 524 megavatsaat, ithalat ise 7 bin 133 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 899 bin 21 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 900 bin 629 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 769 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 400 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 899 bin 21 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 900 bin 629 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 18,45 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 17,42 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 13,48 ile ithal kömür santralleri izledi.

Türkiye, dün 5 bin 524 megavatsaat elektrik ihracatı, 7 bin 133 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA / Handan Kazancı - Ekonomi
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