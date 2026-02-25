Haberler

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Güncelleme:
Dün Türkiye'de günlük elektrik üretimi 995 bin 652 megavatsaat, tüketimi ise 990 bin 709 megavatsaat olarak kaydedildi. En yüksek tüketim 10.00'da gerçekleşti. Üretimde barajlı hidroelektrik santralleri ilk sırada yer aldı.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 45 bin 990 megavatsaatle 10.00'da, en düşük tüketim ise 34 bin 752 megavatsaatle 04.00'te gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada yüzde 24,6 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 19,3 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 11,4 ile güneş enerjisi santralleri izledi.

Türkiye, dün 7 bin 772 megavatsaat elektrik ihracatı, 2 bin 935 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA / Fuat Kabakcı
