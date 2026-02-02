Haberler

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Güncelleme:
Dün Türkiye'de günlük elektrik üretimi 872 bin 945 megavatsaat, tüketimi ise 861 bin 780 megavatsaat olarak gerçekleşti. İthal kömür santralleri üretimde lider konumdayken, elektrik ihracatı 13 bin 302 megavatsaat, ithalatı ise 2 bin 141 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 390 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 202 megavatsaatle 06.00'da gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada yüzde 22,9 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu yüzde 19,5 ile rüzgar santralleri ve yüzde 13,4 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Türkiye, dün 13 bin 302 megavatsaat elektrik ihracatı, 2 bin 141 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA / Fuat Kabakcı - Ekonomi
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

