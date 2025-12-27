Haberler

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Dün Türkiye'de 1 milyon 46 bin 344 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 31 bin 753 megavatsaat olarak kaydedildi. En yüksek tüketim 18.00'de, en düşük ise 05.00'te gerçekleşti. Doğal gaz santralleri üretimde ilk sırayı aldı.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 49 bin 658 megavatsaatle 18.00'de, en düşük tüketim ise 33 bin 936 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada yüzde 35,6 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 21,5 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 11,2 ile linyit santralleri izledi.

Türkiye, dün 14 bin 826 megavatsaat elektrik ihracatı, 235 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

