Türkiye'de dün üretim 971 bin 591 megavatsaat, tüketim 962 bin 980 megavatsaat oldu

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Türkiye'de dün günlük bazda 971 bin 591 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 962 bin 980 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 45 bin 784 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 31 bin 600 megavatsaatle 04.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 971 bin 591 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 962 bin 980 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 22,9 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 19,7 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 13,1 ile rüzgar santralleri izledi.

Türkiye, dün 11 bin 6 megavatsaat elektrik ihracatı, 2 bin 468 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA