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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

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Türkiye'de dün 1 milyon 39 bin 779 megavatsaat elektrik üretilirken, tüketim 1 milyon 33 bin 341 megavatsaat oldu. En yüksek tüketim 12.00'de, en düşük ise 06.00'da gerçekleşti. Üretimde barajlı hidroelektrik santralleri ilk sırada yer aldı.

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 39 bin 779 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 33 bin 341 megavatsaat oldu

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 49 bin 294 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 34 bin 595 megavatsaatle 06.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 39 bin 779 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 33 bin 341 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 27 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 15,6 ile güneş enerjisi santralleri ve yüzde 14,8 ile rüzgar enerjisi santralleri izledi.

Türkiye, dün 9 bin 908 megavatsaat elektrik ihracatı, 3 bin 398 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA / Fuat Kabakcı
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