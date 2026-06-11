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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

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Türkiye'de dün 1 milyon 2 bin 134 megavatsaat elektrik üretilirken, tüketim 995 bin 742 megavatsaat oldu. En yüksek tüketim 12.00'de, en düşük ise 06.00'da kaydedildi. Üretimde barajlı hidroelektrik ilk sırada yer aldı.

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 2 bin 134 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 995 bin 742 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 47 bin 101 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 32 bin 907 megavatsaatle 06.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 2 bin 134 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 995 bin 742 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 24,6 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 16,5 ile güneş enerjisi santralleri ve yüzde 11,4 ile doğal gaz santralleri izledi.

Türkiye dün 9 bin 896 megavatsaat elektrik ihracatı, 3 bin 590 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA / Hümeyra Ayaz
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