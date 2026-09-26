Haberler

Türkiye'de dün elektrik üretimi 995 bin 505, tüketimi 974 bin 482 megavatsaat oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün 995 bin 505 megavatsaat elektrik üretildi ve 974 bin 482 megavatsaat tüketildi. Üretimde yüzde 24 payla barajlı hidroelektrik santralleri ilk sırada yer aldı; en yüksek saatlik tüketim 45 bin 662 megavatsaatle 12.00'de oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 995 bin 505 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 974 bin 482 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 45 bin 662 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 33 bin 112 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 995 bin 505 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 974 bin 482 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 24 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 20,4 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 15,3 ile güneş enerjisi santralleri izledi.

Türkiye, dün 21 bin 457 megavatsaat elektrik ihracatı, 553 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA
Bu haber 17 sitede yayınlandı.
Montella kaybedilen maç sonrası meydan okudu: Herkesle mücadele ederiz

Montella kaybedilen maç sonrası meydan okudu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ne yapıyorsun Mbappe? Arda Güler'e büyük saygısızlık

Ne yapıyorsun Mbappe? Arda Güler'e büyük saygısızlık
'Bakan istifa edecek' paylaşımına soruşturma: Gazeteci Ali Tarakcı hakkında gözaltı kararı

Başsavcılık harekete geçti: Ünlü gazeteciye gözaltı kararı

A Milli Futbol Takımımız, Fransa'ya tek golle kaybetti

Çok istedik ama olmadı! Millilerimiz Fransa'ya mağlup
Mbappe'nin Arda Güler'e yaptığı olay oldu

Yorumu size bırakıyoruz! Tepkiler çığ gibi
Almanya'da sığınma merkezinde dehşet: Türk kadın eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Korktuğu başına geldi: Sığınma evinde, ayrı yaşadığı eşi katletti!
New York’u alarma geçiren olay: Kanalizasyondan çıkan 3 kişiden 2’si gözaltında

Şehir, kanalizasyondan çıkanlarla alarma geçti: Niyetleri farklı çıktı
Fenerbahçe'ye FIFA'dan 3 dönem transfer yasağı! Ödeme yapılırsa kalkacak

FIFA'dan Fenerbahçe'ye büyük şok! Planlar altüst, yasak geldi