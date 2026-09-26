Türkiye'de dün elektrik üretimi 995 bin 505, tüketimi 974 bin 482 megavatsaat oldu

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Türkiye'de dün günlük bazda 995 bin 505 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 974 bin 482 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 45 bin 662 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 33 bin 112 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 995 bin 505 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 974 bin 482 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 24 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 20,4 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 15,3 ile güneş enerjisi santralleri izledi.

Türkiye, dün 21 bin 457 megavatsaat elektrik ihracatı, 553 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA