Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün 914 bin 891 megavatsaat elektrik üretilirken, tüketim 908 bin 659 megavatsaat olarak kaydedildi. Güneş enerjisinden üretim ise 160 bin 800 megavatsaatle yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 508 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 32 bin 148 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada yüzde 32,1 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 17,6 ile güneş enerjisi santralleri ve yüzde 11,5 ile doğal gaz santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye'de güneş enerjisinden günlük bazda elektrik üretimi, dün 160 bin 800 megavatsaatle yılın en yüksek seviyesini gördü. Güneşten elektrik üretiminde yılın en yüksek seviyesi, en son 159 bin 592 megavatsaatle 13 Mayıs'ta kaydedilmişti.

Türkiye dün 10 bin 393 megavatsaat elektrik ihracatı, 3 bin 776 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA / Ebru Şengül Cevrioğlu
