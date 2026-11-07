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Türkiye'de dün 998 bin 183 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim 989 bin 968 oldu

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Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, Türkiye'de dün 998 bin 183 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim 989 bin 968 megavatsaat oldu. Üretimde yüzde 22,3 payla barajlı hidroelektrik santralleri ilk sırada yer aldı.

Türkiye'de dün günlük bazda 998 bin 183 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 989 bin 968 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 47 bin 65 megavatsaatle 11.00'de, en düşük tüketim ise 32 bin 320 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 998 bin 183 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 989 bin 968 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 22,3 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 18,5 payla ithal kömür santralleri ve 15,3 ile rüzgar santralleri izledi.

Türkiye, dün 11 bin 232 megavatsaat elektrik ihracatı, 3 bin 112 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA
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