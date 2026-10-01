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Türkiye'de dün 985 bin 2 megavatsaat elektrik üretildi, üretimde rüzgar lider oldu

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Türkiye'de dün 985 bin 2 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim 966 bin 693 megavatsaat oldu. Üretimde yüzde 22,3 payla rüzgar enerjisi santralleri ilk sırada yer alırken, saatlik en yüksek tüketim 45 bin 573 megavatsaatle 12.00'de gerçekleşti.

Türkiye'de dün günlük bazda 985 bin 2 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 966 bin 693 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 45 bin 573 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 713 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 985 bin 2 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 966 bin 693 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 22,3 payla rüzgar enerjisi santralleri yer aldı. Bunu yüzde 20,8 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 17,1 ile ithal kömür santralleri izledi.

Türkiye, dün 19 bin 937 megavatsaat elektrik ihracatı, 1686 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA
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