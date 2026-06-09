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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

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Türkiye'de dün 976 bin 187 megavatsaat elektrik üretilirken, tüketim 969 bin 994 megavatsaat olarak kaydedildi. En yüksek tüketim 15.00'te, en düşük tüketim ise 06.00'da gerçekleşti. Üretimde barajlı hidroelektrik santralleri ilk sırada yer aldı.

Türkiye'de dün günlük bazda 976 bin 187 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 969 bin 994 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 47 bin 258 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 30 bin 200 megavatsaatle 06.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda dün 976 bin 187 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 969 bin 994 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 28,3 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 17,9 ile güneş enerjisi santralleri ve yüzde 12,1 ile linyit santralleri izledi.

Türkiye dün 10 bin 422 megavatsaat elektrik ihracatı, 4 bin 293 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA / Gökçe Topbaş
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