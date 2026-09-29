Haberler

Türkiye'de dün 966 bin 523 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim 947 bin 551 oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye'de dün 966 bin 523 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 947 bin 551 megavatsaat oldu. Üretimde ilk sırayı yüzde 22,3 payla hidroelektrik santralleri alırken, Türkiye 20 bin 994 megavatsaat elektrik ihraç etti.

Türkiye'de dün günlük bazda 966 bin 523 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 947 bin 551 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 46 bin 197 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 771 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 966 bin 523 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 947 bin 551 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 22,3 payla hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 20,4 ile rüzgar enerjisi santralleri ve yüzde 17,3 ile ithal kömür santralleri izledi.

Türkiye, dün 20 bin 994 megavatsaat elektrik ihracatı, 1966 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA
Bu haber 46 sitede yayınlandı.
Uşak'ta ışık yeşile döndü, harekete geçen tır 74 yaşındaki yayayı hayattan kopardı! Kaza anı kamerada

Işık yeşile döndü, tır harekete geçti! Yaşlı adam kurtarılamadı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sonbaharda Erzurum'a kış geldi! Zirve beyaza büründü

Sonbaharda bir ilimize kış geldi! Zirve beyaza büründü
Bakan Gürlek, MHK operasyonunun detaylarını açıkladı

Bakan, MHK operasyonunun detaylarını açıkladı! Neler yapmışlar neler
Yurt dışından telefon getirene kötü haber! IMEI harcı 70 bin liraya dayanıyor

12 yılda 528 kat! IMEI harcında dudak uçuklatan 2027 hesabı
Sinan Engin'den TFF'ye acil çağrı

Maç biter bitmez TFF'ye acil kodlu çağrı!
Husiler ilerledi, Yemen alarma geçti! Genel seferberlik ilan edildi

Savaş giderek şiddetleniyor! Ülke genelinde seferberlik ilan edildi
Fon vurgununda para nasıl geri ödenecek? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tavrı

Fon vurgununda para nasıl geri ödenecek? İşte Erdoğan'ın tavrı
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, ''istifa'' tezahüratlarına dayanamadı

''İstifa'' tezahüratlarına dayanamadı