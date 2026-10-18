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Türkiye'de dün 936 bin 488 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim 924 bin 664 oldu

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Türkiye'de dün 936 bin 488 megavatsaat elektrik üretilirken tüketim 924 bin 664 megavatsaat oldu. Dün üretimde barajlı hidroelektrik santralleri yüzde 22,9 payla ilk sırada yer aldı.

Türkiye'de dün günlük bazda 936 bin 488 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 924 bin 664 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 44 bin 65 megavatsaatle saat 19.00'da, en düşük tüketim ise 31 bin 557 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 936 bin 488 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 924 bin 664 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 22,9 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 19,2 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 17,3 ile rüzgar enerjisi santralleri izledi.

Türkiye, dün 12 bin 884 megavatsaat elektrik ihracatı, 1265 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA
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