Türkiye'de dün 861 bin 44 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim 853 bin 274 oldu

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Türkiye'de dün günlük bazda 861 bin 44 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 853 bin 274 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 155 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 28 bin 481 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 861 bin 44 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 853 bin 274 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 23,1 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 17,2 ile rüzgar santralleri ve yüzde 15,5 ile ithal kömür santralleri izledi.

Türkiye, dün 11 bin 935 megavatsaat elektrik ihracatı, 3 bin 923 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA