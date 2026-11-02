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Türkiye'de dün 810 bin 937 megavatsaatlik elektrik üretimi tüketimi aştı

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Türkiye'de dün günlük elektrik üretimi 810 bin 937 megavatsaat, tüketimi 797 bin 725 megavatsaat oldu. Üretim tüketimi aşarken Türkiye 14 bin 306 megavatsaat elektrik ihraç etti, 679 megavatsaat ithal etti.

Türkiye'de dün günlük bazda 810 bin 937 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 797 bin 725 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 39 bin 250 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 29 bin 12 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 810 bin 937 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 797 bin 725 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 25 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 15,7 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 13,9 ile linyit santralleri izledi.

Türkiye, dün 14 bin 306 megavatsaat elektrik ihracatı, 679 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA
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