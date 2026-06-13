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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

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Türkiye'de dün günlük elektrik üretimi 1 milyon 9 bin 585 megavatsaat, tüketim ise 1 milyon 3 bin 991 megavatsaat olarak gerçekleşti. En yüksek tüketim 15.00'te, en düşük tüketim 06.00'da kaydedildi. Üretimde barajlı hidroelektrik santralleri ilk sırada yer aldı.

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 9 bin 585 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 3 bin 991 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 47 bin 781 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 33 bin 759 megavatsaatle 06.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 9 bin 585 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 3 bin 991 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 24,4 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 17,3 ile güneş enerjisi santralleri ve yüzde 10,8 ile akarsu santralleri izledi.

Türkiye, dün 8 bin 958 megavatsaat elektrik ihracatı, 3 bin 568 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA / Gülşen Çağatay
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