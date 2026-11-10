Türkiye'de dün 1 milyon 9 bin 512 megavatsaat elektrik üretildi, üretim tüketimi aştı

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Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 9 bin 512 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 998 bin 838 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 49 bin 194 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 30 bin 962 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 9 bin 512 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 998 bin 838 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 21,3 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 18,7 payla ithal kömür santralleri ve yüzde 18,4 ile doğal gaz santralleri izledi.

Türkiye, dün 14 bin 115 megavatsaat elektrik ihracatı, 3 bin 527 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA