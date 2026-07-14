Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 128 bin 285 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 124 bin 519 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 54 bin 774 megavatsaatle saat 15.00'te, en düşük tüketim ise 35 bin 84 megavatsaatle 06.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 128 bin 285 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 124 bin 519 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 22,3 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 18,9 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 16,6 ile güneş enerjisi santralleri izledi.

Türkiye dün 8 bin 798 megavatsaat elektrik ihracatı, 5 bin 13 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.