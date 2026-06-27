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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

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Türkiye'de dün 1 milyon 101 bin 591 MWh elektrik üretilirken, tüketim 1 milyon 96 bin 188 MWh oldu. En yüksek tüketim 15.00'te, en düşük ise 06.00'da kaydedildi. Üretimde barajlı hidroelektrik santralleri ilk sırada yer aldı.

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 101 bin 591 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 96 bin 188 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 52 bin 306 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 36 bin 289 megavatsaatle 06.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 101 bin 591 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 96 bin 188 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 23,3 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 16,5 ile güneş santralleri ve yüzde 16,4 ile rüzgar enerjisi santralleri izledi.

Türkiye dün 9 bin 430 megavatsaat elektrik ihracatı, 3 bin 989 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA / Gülşen Çağatay
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