Haberler

Türkiye'de de satılıyordu! Dev kozmetik markası iflas bayrağını çekti

Türkiye'de de satılıyordu! Dev kozmetik markası iflas bayrağını çekti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dünya genelinde lüks kozmetik denince akla gelen markalardan Pat McGrath Labs, ABD'nin Florida Güney Bölgesi'nde Chapter 11 kapsamında iflas koruma başvurusunda bulundu. Ünlü markanın ürünleri Türkiye'de de satılıyordu.

  • Pat McGrath Labs, ABD'nin Florida Güney Bölgesi'ne Chapter 11 iflas koruması başvurusu yaptı.
  • Firma, 22 Ocak'ta yaptığı başvuruda tahmini 50-100 milyon dolar arasında borç ve varlık beyan etti.
  • Pat McGrath Labs ürünleri Türkiye'de çeşitli perakendecilerde ve çevrim içi satış kanallarında satılıyordu.

Dünya çapında prestijli kozmetik ürünleriyle tanınan Pat McGrath Labs, ABD'nin Florida Güney Bölgesi'ne Chapter 11 iflas koruması başvurusu yaptı. Mahkeme kayıtlarına göre firma, 22 Ocak'ta yaptığı başvuruda tahmini 50–100 milyon dolar arasında borç ve varlık beyan etti. Başvuru kapsamında tedarikçiler için 426 bin 402 dolar, çalışan maaş ve hak edişleri için 689 bin 324 dolar acil ödeme talep edildi.

1 MİLYAR DOLARDAN FAZLA DEĞERLEMEYE ULAŞTI

Marka, Ekim 2025'te 10. kuruluş yıl dönümünü kutlamıştı. 2018'de özel sermaye şirketi Eurazeo'dan aldığı 60 milyon dolarlık yatırımla 1 milyar dolardan fazla değerlemeye ulaşan firma, sonraki dönemde yatırımcı çıkışları ve değer kaybı ile karşılaştı; bazı yatırımcıların iştiraki %88 oranında değer kaybına uğradı ve 2025'te portföylerinden çıkmayı planladıkları açıklandı.

SATIŞ SÜRECİ SÜRESİZ OLARAK ERTELENDİ

İflas başvurusu, şirketin varlıklarını açık artırma ile satmayı planladığı sürecin hemen ardından geldi ve bu satış süreci süresiz olarak ertelendi. Markanın adımı, küresel lüks kozmetik pazarındaki zorlu koşullar ve değişen tüketici talepleriyle birlikte değerlendiriliyor.

TÜRKİYE'DE DE SATILIYORDU

Pat McGrath Labs ürünleri daha önce Türkiye'de de çeşitli perakendecilerde ve çevrim içi satış kanallarında bulunuyordu ve marka, dünya genelinde geniş bir müşteri kitlesine ulaşmıştı

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi
Aziz İhsan Aktaş davası başladı! Adliyeye koruma ordusuyla geldi, işte ilk sözleri

Dava günü gelip çattı! Adliyeye 15 korumayla girdi, işte ilk sözleri
Masadaki rakam netleşti! İşte emekliye verilecek bayram ikramiyesi

Masadaki rakam netleşti! İşte emekliye verilecek bayram ikramiyesi
Altında rekor üstüne rekor geldi, tahminler sil baştan değişti

Rekorlar peş peşe geldi, hesaplar sil baştan değişti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kredi vaadine kandı, hayatı karardı! Cezaevine bile girdi

Kredi vaadine kandı, hayatı karardı! Cezaevine bile girdi
Ayyüce Türkeş'in saç örme akımı için söyledikleri DEM'lileri kızdıracak

Türkeş'in kızının örgü akımı için söyledikleri DEM'lileri kızdıracak
Fenerbahçe'ye Kerem şoku! UEFA kayıtları didik didik ediyor

Fener'e Kerem şoku! UEFA kayıtları didik didik ediyor
Fenerbahçe'de bomba zirve! Sadettin Saran 'Bundan sonra istemiyorum' dedi

Fenerbahçe'de bomba zirve! Saran "Bundan sonra istemiyorum" dedi
Kredi vaadine kandı, hayatı karardı! Cezaevine bile girdi

Kredi vaadine kandı, hayatı karardı! Cezaevine bile girdi
Volkan Konak'ın vefatından 2 gün önceki mesajı ortaya çıktı! Dikkat çeken 'mezarlık' detayı

Vefatından 2 gün önce bu mesajı yazmış! "Mezarlık" detayı dikkat çekti
Galatasaraylılar müjde! Aylardır beklenen haber Manchester City maçı öncesi geldi

Aylardır beklenen haber Manchester City maçı öncesi geldi