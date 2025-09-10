Türkiye'de 50 Bin Meslek Liseli Genç MESS Burs Programı ile Destekleniyor

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) tarafından yürütülen MESS Yarınım Burs Programı, 10 yılda sürede Türkiye'de 50 bin meslek liseli gence burs desteği sağladı.

Sendikadan yapılan açıklamaya göre, MESS üyesi işletmelerde çalışanların mesleki ve teknik liselerde eğitim gören çocuklarına karşılıksız burs desteği sunan program, 10. yılında Türkiye'deki her üç meslek lisesinden birinde en az bir öğrenciye burs desteği sağlıyor.

Mesleki eğitime ilginin azaldığı dönemde MESS, burs programıyla metal sektörüne olan ilgiyi artırarak hem sektörün nitelikli işgücü ihtiyacına yanıt veriyor hem de gençlerin geleceğine istikrarlı ve sürdürülebilir bir katkı sunuyor.

"50 bin bursiyere burs desteği sağladık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen, MESS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, MESS üye işyerlerindeki çalışanların çocuklarının eğitim tercihlerinde metal alanlarının tercih edilme oranının giderek artmasını memnuniyetle karşıladıklarını kaydetti.

MESS Mesleki Eğitim Bursu'nun başladığı ilk yıllarda bursiyerlerin yüzde 35'inin metal sektörüne yönelik alanlarda eğitim gördüğünü vurgulayan Akkol, bu oranın her yıl düzenli olarak artarak geçen yıl yüzde 60'a kadar yükseldiğini aktardı.

Akkol, bu dikkat çekici artışın, sadece bir istatistik değil yönlendirme gücü yüksek bir sosyal yatırımın göstergesi olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Bu tablo, MESS ailesinin genç kuşaklarının, geleceğin sanayisini omuzlamaya hazırlandığını gösteriyor. MESS bursiyerlerimiz, yarının güçlü ve rekabetçi metal endüstrisinin temelini oluşturuyor. Mesleki eğitimi güçlendirmeye ve nitelikli iş gücünü desteklemeye kararlılıkla devam edeceğiz. Bu vesileyle hem bursiyerlerimize hem de tüm öğrencilere yeni eğitim-öğretim döneminde başarılar diliyorum."