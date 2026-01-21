Haberler

Türkiye'de 2024'te maddi mallara 5,6 trilyon liralık yatırım gerçekleştirildi

Güncelleme:
Türkiye İstatistik Kurumu, 2024 yılına ilişkin gerçekleşen maddi mallara yönelik gayrisafi yatırım harcamalarını açıkladı. Sektörler arasında en yüksek yatırım, makine ve teçhizata yapıldı.

Türkiye'de 2024'te maddi mallara 5 trilyon 645 milyar liralık gayrisafi yatırım harcaması yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024'e ilişkin yıllık sanayi ve hizmet istatistikleri yatırım harcamalarını açıkladı.

Maddi mallara ilişkin gayrisafi yatırım harcamaları 2024'te 5 trilyon 645 milyar lira oldu. Bunların 1 trilyon 737 milyar lirası imalat, 885 milyar lirası toptan ve perakende ticaret, 617 milyar lirası ulaştırma ve depolama sektöründe faaliyet gösteren girişimler tarafından gerçekleştirildi.

Söz konusu yılda makine ve teçhizata 2 trilyon 822 milyar lira, mevcut bina ve yapılara 1 trilyon 620 milyar lira, inşaatların ve binaların büyük tadilatlarına 721 milyar lira, araziye 443 milyar lira ve diğer maddi mallara 39 milyar lira yatırım harcaması yapıldı.

Maddi mallara ilişkin gayrisafi yatırım harcamaları içerisinde en yüksek pay makine ve teçhizata yapılan yatırımlar oldu. 2023 yılında makine ve teçhizat yatırımlarının maddi mallara ilişkin gayrisafi yatırım harcaması içindeki payı yüzde 52,3 iken 2024'te yüzde 50 olarak gerçekleşti.

Maddi mallara ilişkin gayrisafi yatırım harcaması içindeki payının en yüksek olduğu ikinci alan ise yüzde 28,7 ile mevcut bina ve yapılar olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Cüneyt Kemal Özkök - Ekonomi
