Haberler

ASO'dan 'Türkiye Cumhuriyeti'nin İkinci Yüzyılında Yazılımın Sanayileşmesi Zirvesi'
Güncelleme:
Ankara Sanayi Odası, 11 Aralık'ta yazılım sektörünün paydaşlarını bir araya getirerek sanayinin dijital dönüşümünü tartışacak. Zirve, yazılımın sanayiye entegrasyonunu ele alacak.

Ankara Sanayi Odası (ASO), Türkiye'nin dijital dönüşüm yolculuğunun anahtarı olacak önemli bir buluşmaya ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

11 Aralık'ta ' Türkiye Cumhuriyeti'nin İkinci Yüzyılında Yazılımın Sanayileşmesi Zirvesi' düzenlenecek.

Sanayinin dijital dönüşümüne yönelik çalışmalarını sürdüren ASO, yazılım sektörünün tüm paydaşlarını ' Türkiye Cumhuriyeti'nin İkinci Yüzyılında Yazılımın Sanayileşmesi Zirvesi'nde bir araya getiriyor. 11 Aralık'ta Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek zirvede kamu ve özel sektör temsilcileri, sanayiciler, akademisyenler ve öğrenciler bir araya gelecek. Etkinlikte yazılımın sanayiye entegrasyonu ve sektörün geleceği tüm yönleriyle ele alınacak.

ASO 35'inci Bilgisayar Yazılımları Sanayi Meslek Komitesi'nin koordinasyonunda düzenlenecek zirvenin açılış konuşmalarını TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, ASO Başkanı Seyit Ardıç ile ASO Bilgisayar Yazılım Sanayi Meslek Komitesi Başkanı Nuray Başar yapacak. Yazılım firmalarının bir nevi 'orta ömür tuzağına' düşmemeleri ve büyümelerinin devam edebilmesinin önündeki ana konular olarak görülen ürün yönetimi, markalaşma ve şirketlerin sürdürülebilirliğini etkileyen diğer konular masaya uzmanlarınca yatırılacak.

"Yazılım sektörü, sanayinin merkezi haline geldi"

ASO Başkanı Seyit Ardıç, sanayileşmenin yalnızca fiziksel üretimden ibaret olmadığını, dijital bir platforma taşındığını belirterek, "Yazılım, sanayiyi sadece destekleyen bir unsur değil, sanayinin merkezi haline gelmiştir" dedi. Türkiye'nin rekabet gücünün yalnızca fiziksel üretim kapasitesiyle değil, dijital üretim kapasitesiyle de şekillendiğini ifade eden Ardıç, sözlerine şöyle devam etti:

"Sanayi 4.0, yapay zeka, büyük veri ve otomasyon gibi kavramlar sanayimiz ile bütünleşmek zorundadır. Sanayimizin yazılımla bütünleşmesi ve entegre olması teknoloji bağımlılığımızı azaltacak; katma değeri yükseltecek bir katkı da verecektir. Türkiye bu ekosistemi güçlendirdiği ölçüde uluslararası arenada önemli bir oyuncu ve rekabet gücü yüksek bir ülke olarak öne çıkacaktır. Biz de Ankara Sanayi Odası olarak bu vizyonla önemli bir etkinliğe imza atıyoruz. Bu etkinlik, sanayimizin yazılımla entegrasyonunu ve yazılımın önümüzdeki dönemde üretime katkısını tartışacağımız önemli bir platform olacaktır. Ülkemizin dijital dönüşüm yolculuğunun anahtarı olacağına inandığımız Türkiye Cumhuriyeti'nin İkinci Yüzyılında Yazılımın Sanayileşmesi Zirvesi'nin önemli bir beyin fırtınası ortamı oluşturacağına inanıyor, katılımlarınızı bekliyorum."

Etkinliğe kayıtlar 'https://yazilimzirvesi.aso.org.tr/kayit' adresinden yapılabilecek. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
