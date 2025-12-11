Türkiye Cumhuriyeti'nin İkinci Yüzyılında Yazılımın Sanayileşmesi Zirvesi yapıldı

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, dünya yazılım pazarının 2030'a kadar 1,4 trilyon doları aşmasının beklendiğini belirterek, yazılım odaklı ihtisas teknoparkları, sanayi yazılımlarına dönük test, sertifikasyon, siber güvenlik ve uyum merkezlerinin bu alanda kritik unsurlar olarak öne çıktığını bildirdi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin İkinci Yüzyılında Yazılımın Sanayileşmesi Zirvesi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Ardıç, burada yaptığı konuşmada, son yıllarda nesnelerin internetiyle her noktadan veri toplandığını ve verilerin yapay zekayla anlamlandırılıp akıllandırıldığını söyledi.

Üretim zincirinin her aşamasının dijitalleştiğine dikkati çeken Ardıç, akıllı üretim sistemleriyle sanayide yeni bir paradigmanın inşa edildiğini, bu sürecin iş yapma biçimlerini, rekabet kurallarını ve değer zincirinin tamamını yeniden şekillendirdiğini ifade etti.

Ardıç, bu dönüşümün merkezinde artık yazılımın olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Dünya yazılım pazarı 2024 yılı itibarıyla yaklaşık 731 milyar dolar seviyesinde, 2030'a kadar 1,4 trilyon doların üzerine çıkması bekleniyor. Bunun içinde özellikle endüstriyel yazılım pazarı 2024'te 120 milyar doları aşmış durumda ve yıllık yaklaşık yüzde 12-13 bandında büyüyor. Avrupa'da 10 milyondan fazla kişi, toplam istihdamın yaklaşık yüzde 5'i, artık bilgi teknolojileri uzmanı olarak çalışıyor. Bu oran son 10 yılda neredeyse iki katına çıktı. Bazı ülkelerde, örneğin Finlandiya'da iş gücünün yüzde 7,5'inden fazlası bilişim profesyoneli. Sanayide rekabet, giderek makineye yatırım yapan ile koda, veriye ve ürüne yatırım yapan arasındaki farkla belirleniyor. Bilgi ve iletişim teknolojileri pazarımız 2024'te Türk lirası bazında bir önceki yıla kıyasla yüzde 53 büyüyerek 1 trilyon 203,5 milyar liraya ulaştı. Sektörün GSYH'deki payı yüzde 2,8'e, toplam ihracatımızdaki payı ise yüzde 1,3'e çıktı."

Sanayide yeşil dönüşüm, yazılımın stratejik rolünü artırdı

Küresel pazardan alınan payın binde 7 civarında olduğu bilgisini veren Ardıç, hizmet ihracatı içinde bilgi teknolojileri hizmetlerinin payının yüzde 4,2 olduğunu, yazılımda, proje bazlı iş yapmaktan çıkıp ölçeklenebilir ürünler ve küresel markalar yaratılması gerektiğini dile getirdi.

Ardıç, yazılım ekosisteminin son yıllarda güçlü bir startup dinamizmine ulaştığını belirterek, ölçeklenebilir, markalaşabilen, küresel pazarlara açılabilen ürünler ortaya çıkarabilmek için şirketlerin kendi içlerinde ürün yönetimini ayrı ve stratejik bir yetkinlik olarak inşa etmeleri gerektiğini bildirdi.

Ar-Ge teşviklerinin, ürün yol haritası, küresel ölçeklenme, kullanıcı deneyimi ve lisanslama modelleri gibi alanları da kapsayacak şekilde yeniden tasarlaması gerektiğini belirten Ardıç, yazılım ürünlerinin öngörülebilir güncelleme politikalarına sahip olması, uzun vadeli destek, güvenlik ve veri yönetimi taahhütleriyle müşterisine güven veren bir yapıda kurgulanması gerektiğini anlattı.

Ardıç, sanayinin yeşil dönüşümünün yazılımın stratejik rolünü daha görünür kıldığını ifade etti.

Enerji verimliliği optimizasyonundan karbon ayak izi hesaplamalarına, atık su yönetimi izleme altyapısından sürdürülebilir tedarik zinciri doğrulamalarına kadar birçok sürecin güçlü yazılım altyapıları olmadan yönetilemediğine dikkati çeken Ardıç, sanayi kuruluşlarıyla yazılım firmalarının dijital ikiz uygulamaları, enerji ve karbon yönetim platformları, çevresel veri paylaşımı ve sürdürülebilir üretim planlaması gibi alanlarda daha yakın, sürekli ve sistematik işbirliği kurmasının önemli olduğunu söyledi.

Ardıç, Ar-Ge merkezleri ve teknoparklardaki yazılım şirketlerinin organize sanayi bölgelerindeki imalat firmalarıyla daha sistematik biçimde buluşturulması gerektiğine işaret ederek, "Yazılım odaklı ihtisas teknoparkları, sanayi yazılımlarına dönük test, sertifikasyon, siber güvenlik ve uyum merkezleri, bu alanda çarpan etkisi yaratacak kritik unsurlar." dedi.

"Sanayinin teknolojiyle anılması için çalışıyoruz"

ASO 35 No'lu Bilgisayar Yazılım Sanayi Meslek Komitesi Başkanı Nuray Başar da Türkiye'de sanayinin teknolojiyle anılması için çalıştıklarını söyledi.

Başar, BTK Akademi ile işbirliği içinde hem öğrencilere hem de eğitimcilere yapay zeka alanında eğitim verdiklerini anlattı. Sektördeki sorunlara da işaret eden Başar, bu alanda donanımlı gençler yetiştirmenin öncelikli olduğunu kaydetti.

Ödül takdim edildi

Etkinlikte, yazılım ve haberleşme alanında çalışma yürüten firmalara da ödül verildi. Bu kapsamda "2023-2024 döneminde patent sayısını en fazla artıran firma ödülü" ULAK Haberleşme'ye, "ihracat değerini en çok artıran firma ödülü" Aydın Yazılım'a, "en fazla kadın istihdamı sağlayan firma ödülü" Akgün Yazılım'a takdim edildi.

Programda, ödül töreninin ardından "Ürünleşme ve Ürün Yönetimi", "Markalaşma, Sürdürülebilirlik ve Yazılımın Sanayileşmesinde Gelecek: Gençlerle Soru-Cevap" panellerine geçildi. Bakanlık, kurum ve kuruluşlar, şirket temsilcileri ve akademisyenler değerlendirmelerini katılımcılarla paylaştı.