Merkez Bankası'ndan, 1 hafta vadeli repo ihalelerini durdurma kararı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 1 hafta vadeli repo ihalelerini durdurdu.

VADELİ REPO İHALALERİ DURDURULDU

ABD-İsrail- İran arasındaki çatışmaların devam ettiği dönemde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan çarpıcı bir önlem geldi. Merkez Bankası, 1 hafta vadeli repo ihalelerini durdurduğunu açıkladı.

"BORSA İSTANBUL KAPATILACAK " İDDİASINA YALANLAMA

Borsa İstanbul'un pazartesi günü işlemlere kapatılmasının değerlendirildiğine yönelik iddialar kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. Bazı basın yayın organlarında da yer alan haberler için yalanlama İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden gelmişti.

Açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında, 'Borsa İstanbul'un pazartesi günü işlemlere kapatılmasının değerlendirildiği ya da bu yönde bir karar alınacağına ilişkin iddialar' dolaşıma sokulmaktadır. Yetkili kurumlar nezdinde buna yönelik alınmış veya değerlendirme aşamasında olan herhangi bir karar bulunmamaktadır" denilmişti.

"EKONOMİK İSTİKRARA ZARAR VERMEK İSTİYORLAR"

DMM, söz konusu paylaşımların piyasalarda panik ve güvensizlik oluşturmayı amaçlayan açık bir manipülasyon girişimi olduğunu vurgulamıştı Açıklamada, ekonomik istikrara zarar verme amacı taşıyan bu asılsız paylaşımlar hakkında gerekli yasal süreçlerin başlatıldığı belirtilmişti.