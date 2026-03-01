Haberler

Merkez Bankası'ndan, 1 hafta vadeli repo ihalelerini durdurma kararı

Merkez Bankası'ndan, 1 hafta vadeli repo ihalelerini durdurma kararı Haber Videosunu İzle
Merkez Bankası'ndan, 1 hafta vadeli repo ihalelerini durdurma kararı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD-İsrail-İran arasındaki çatışmalar şiddetlenirken, Merkez Bankası'ndan dikkat çeken bir açıklama geldi. Merkez Bankası, 1 hafta vadeli repo ihalelerini durdurma kararı aldığını açıkladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 1 hafta vadeli repo ihalelerini durdurdu.

VADELİ REPO İHALALERİ DURDURULDU

ABD-İsrail- İran arasındaki çatışmaların devam ettiği dönemde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan çarpıcı bir önlem geldi. Merkez Bankası, 1 hafta vadeli repo ihalelerini durdurduğunu açıkladı.

"BORSA İSTANBUL KAPATILACAK " İDDİASINA YALANLAMA

Borsa İstanbul'un pazartesi günü işlemlere kapatılmasının değerlendirildiğine yönelik iddialar kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. Bazı basın yayın organlarında da yer alan haberler için yalanlama İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden gelmişti.

Açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında, 'Borsa İstanbul'un pazartesi günü işlemlere kapatılmasının değerlendirildiği ya da bu yönde bir karar alınacağına ilişkin iddialar' dolaşıma sokulmaktadır. Yetkili kurumlar nezdinde buna yönelik alınmış veya değerlendirme aşamasında olan herhangi bir karar bulunmamaktadır" denilmişti.

"EKONOMİK İSTİKRARA ZARAR VERMEK İSTİYORLAR"

DMM, söz konusu paylaşımların piyasalarda panik ve güvensizlik oluşturmayı amaçlayan açık bir manipülasyon girişimi olduğunu vurgulamıştı Açıklamada, ekonomik istikrara zarar verme amacı taşıyan bu asılsız paylaşımlar hakkında gerekli yasal süreçlerin başlatıldığı belirtilmişti.

Turan Yiğittekin
Haberler.com
İran, İsrail'i bir kez daha vurdu

İsrail'in dört bir yanı yangın yeri! İran saldırıda bir ilk yaptı
Irak'ın Erbil Havalimanı'nda patlama meydana geldi

İran bir üssü daha vurdu! Uluslararası havalimanında alarm
Trump: İran'daki yeni liderlik görüşmek istiyor, ben de kabul ettim

Trump, İran'ın istediğini açıkladı: Kabul ettim
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıbgy8hhy6xr:

Ortadoğu karışıyor olan yine bize oluyor.

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail 70 bin yedek askeri göreve çağırdı

İran korkusu bacayı sardı, on binlerce kişi silah altına alındı
Nihat Hatipoğlu'nu hiç böyle görmediniz! Sorulan soruya çok sinirlendi

Nihat Hatipoğlu'nu hiç böyle görmediniz! Sorulan soruya çok sinirlendi
İşte İran'ın ABD İHA'sını vurduğu anlar

Trump'ı İran'ı vurduğuna pişman ettirecek görüntüler
İran, Abu Dabi'de Fransız askeri üssünü vurdu

Artık Macron da sesini çıkarmak zorunda! İran orayı da vurdu
İsrail 70 bin yedek askeri göreve çağırdı

İran korkusu bacayı sardı, on binlerce kişi silah altına alındı
Fenerbahçeli taraftalardan Sadettin Saran'a büyük tepki

Sadettin Saran'a büyük tepki
Pakistan'daki ABD konsolosluğu önünde protesto: Can kaybı 21'e yükseldi

İran'a saldırılar, o ülkeyi fena karıştırdı! Can kayıpları artıyor