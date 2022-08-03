Türkiye, Avrupa Üniversite Oyunları'nda 47 madalya kazanarak rekor kırdı Turkcell sponsorluğundaki Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunun (TÜSF) genç sporcuları, 2022 Avrupa Üniversite Oyunları'nda 47 madalya kazanarak 2018'deki başarısını ikiye katladı. Turkcell sponsorluğundaki Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunun (TÜSF) genç sporcuları, 2022 Avrupa Üniversite Oyunları'nda 47 madalya kazanarak 2018'deki başarısını ikiye katladı. Polonya'nın Lodz kentinde düzenlenen Avrupa Üniversite Oyunları'nda ay-yıldızlı genç sporcular, 22 altın, 19 gümüş ve 6 bronz madalya olmak üzere toplam 47 madalya kazanarak rekor kırdı. Avrupa Üniversite Sporları Birliği (EUSA) tarafından düzenlenen Avrupa Üniversite Oyunları'nda Yeditepe Üniversitesi birinci oldu. Toplamda 228 üniversitenin katıldığı Avrupa Üniversite Oyunları'nda 15 farklı branşta mücadele eden Türkiye; 22 altın, 19 gümüş ve 6 bronz madalya olmak üzere toplam 47 madalya kazandı. Üniversite Sıralaması: 1- Yeditepe Üniversitesi 2- Lyon Üniversitesi 3- Lodz Teknoloji Üniversitesi Ülke Sıralaması: 1- Polonya 2- Türkiye 3- Ukrayna Ekonomi AA / Fatih Çakmak TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş Türkiye Ekonomi Haberler

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