Türkiye Atık Isı Potansiyeli ile 650 Milyon Dolar Tasarruf Sağlayabilir

Türkiye sanayi, termik santraller ve ticari binalardan ortaya çıkan atık ısı potansiyelinin geri kazanımıyla yıllık 650 milyon dolar tasarruf sağlayabilir.

AA muhabirinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından derlediği bilgilere göre, Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı'nda belirlenen tasarruf hedefleriyle uyumlu olarak Türkiye'nin atık ısı potansiyelini ekonomiye kazandırmak için "Atık Isı Potansiyeli Kullanım ve Geri Kazanım Seçenekleri Pazar Araştırma Projesi" yürütüldü.

Projede, ülke genelindeki sanayiler, termik santraller ve ticari binalardan ortaya çıkan toplam atık ısı potansiyeli yıllık 160 bin terajül olarak hesaplandı.

Söz konusu potansiyelin geri kazanımıyla yıllık 650 milyon dolar tasarruf sağlanabileceği ve 10 milyon ton karbon emisyonuna eşdeğer miktarda sera gazı salınımının önlenebileceği tespit edildi.

Öte yandan hesaplanan potansiyelin uygun kısmıyla yılda yaklaşık 2 bin 600 gigavatsaat elektrik üretilerek, bununla yaklaşık 1,2 milyon hanenin elektrik ihtiyacı karşılanabilir.

-"Sektör paydaşlarına yönelik eğitim çalışmaları yürüteceğiz"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanı Dr. Bilal Düzgün, AA muhabirine, ısıtma ve soğutma tüketiminin en yoğun alanlardan biri olarak öne çıktığını belirterek, "Binalarda ve sanayide tüketilen enerjinin büyük bir kısmı ısıtma ve soğutma amaçlı kullanılıyor. Dolayısıyla bu alanda yapılacak verimlilik yatırımları enerji tüketimini azaltırken, yaşam konforunu ve çevresel kaliteyi de artırıyor." dedi.

Düzgün, söz konusu projeyle düşük karbonlu ekonomiye geçiş için yeşil gündemin teşvik edilmesini, Bakanlığın verimli ısıtma ve soğutma sektöründeki planlama, uygulama, ölçme ve izleme kapasitesinin artırılmasının hedeflendiğini kaydetti.

"Mevcut bölgesel ısıtma sistemlerini analiz ederek, bu ağların genişletilmesine yönelik fizibilite çalışmaları yapacağız. Böylece verimli ısıtma ve soğutma uygulamalarının yaygınlaşması ulusal stratejisinin oluşturulmasını amaçlıyoruz. " diyen Düzgün, "Bu çalışmaları desteklemek için önümüzdeki 3 yıl boyunca sektör paydaşlarına yönelik eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yürüteceğiz." ifadesini kullandı.

"Türkiye'nin ısıtma ve soğutma talep haritasını hazırladık"

Düzgün, ticari binalara ve sanayiye yönelik destek programlarının da genişletildiğini vurgulayarak, yeni yapılacak binalara yenilenebilir enerji zorunluluğunun getirilmesinin ısı pompaları kullanımını teşvik ettiğini bildirdi.

Bakanlığın uzun dönemli çalışmalarının bir parçası olarak 2018'den bu yana Danimarka ile bölgesel ısıtma üzerine teknik çalışmalar yürüttüğünü anlatan Düzgün, "Ayrıca yaptığımız çalışmalarla yıllık 3,5 gigavatsaat enerji tasarrufu sağlıyoruz. Türkiye'nin ısıtma ve soğutma talep haritasını hazırladık, bölgesel ısıtma potansiyeli bulunan yerleşim bölgelerini belirledik. Şimdilik 14 il için coğrafi bilgi sistemi tabanlı çevrimiçi haritamızı kullanıma açtık." değerlendirmesinde bulundu.

Düzgün, yatırımcıların da söz konusu haritadan faydalanabileceğine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Haritada ısı talebinin yoğunlaştığı bölgeler görülebiliyor. Yatırımcılar bölgelerde merkezi ısıtma ve soğutma yatırımı yapma konusunda veri sahibi olabilecekler. Bununla birlikte müstakil evinin ısıtmasını, ısı pompasıyla yapmak isteyen vatandaşlarımız da evlerinin bulunduğu bölgelerin toprak ve su kaynaklı ısı pompaları kullanımı için uygun olup olmadığını bu haritadan görebiliyor."