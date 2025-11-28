Haberler

Türkiye Araç Satış Sonrası Hizmetler Sektörü TOBFED Toplantısında Buluştu

Güncelleme:
Türkiye Araç Satış Sonrası Hizmetler sektörü, TOBFED 5'inci Olağan Genel Kurulu ve Sektörel Paylaşım Toplantısı'nda bir araya gelerek sektördeki stratejik başlıklar üzerinde değerlendirmelerde bulundu. Toplantıya devlet yetkilileri ve sektörel dernek temsilcileri katıldı.

Türkiye Araç Satış Sonrası Hizmetler sektörü, TOBFED 5'inci Olağan Genel Kurulu ve Sektörel Paylaşım Toplantısı kapsamında bir araya geldi. Toplantıya Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, İstanbul Vali Yardımcısı Cengiz Karabulut, İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, milletvekilleri ile MYK, TSE, TOBB, İŞKUR ve MEB'in üst düzey temsilcileri katıldı. TOBFED çatısı altındaki 13 sektörel derneğin yönetim kurulu üyelerinin de yer aldığı buluşma, sektör genelinde ortak vizyon ve güçlü iş birliği oluşturulması açısından önemli bir zemin sundu.

Kurulda değerlendirmede bulunan TOBFED Başkanı Serkan Bakırtaş, "TOBFED 5'inci Olağan Genel Kurulu ve Sektörel Paylaşım Toplantısı, yalnızca seçimlerin ve sunumların yer aldığı bir buluşma değil; sektörün geleceğine yön verecek, fikir alışverişine dayalı bir çalışma zemini olarak planlanmıştır. Bu toplantı, tüm paydaşların aynı masada buluşarak mevcut durumu değerlendirmesine, sorunları açık bir şekilde ortaya koymasına ve çözüm odaklı adımları birlikte şekillendirmesine imkan tanımaktadır. Katılımcılar, yeni dönemin yol haritasını ortak bir anlayışla belirleyerek sektörün sürdürülebilir gelişimine değerli katkılar sunmaktadır" şeklinde konuştu.

Toplantıda öne çıkan stratejik başlıklar şöyle açıklandı:

Eğitim ve mesleki belgeler

Elektrikli araç teknisyenliği, batarya uzmanlığı ve ADAS sistemleri gibi yeni nesil meslekler için eğitim ve MYK belgelendirmelerinin yaygınlaştırılması.

Kadın ve genç istihdamı

Sektöre kadın ve gençlerin katılımının artırılması ile toplumsal ve ekonomik fayda sağlanması.

Dijitalleşme ve kayıtlı ekonomi

Servis veri standartları, dijital garanti belgeleri ve şeffaf denetim mekanizmalarının yaygınlaştırılması.

Sürdürülebilirlik ve çevre dostu uygulamalar

Su geri dönüşüm teknolojileri, enerji verimliliği ve elektrikli araç bakım altyapısı ile yeşil dönüşümün hızlandırılması.

Kamu-özel iş birliği

Sektörün sorunlarının hızlı çözümü ve yeni projelerin hayata geçirilmesi için güçlü koordinasyon mekanizmalarının kurumsallaştırılması.

İş güvenliği ve teknik standartların güçlendirilmesi

Elektrikli araç şarj istasyonlarında yaşanan kazaların önlenmesi amacıyla federasyon, güvenlik standartlarının geliştirilmesine öncelik veriyor.

Bakırtaş, "TOBFED, bu kapsamda kamu otoriteleri ve özel sektörle tam iş birliği içinde; eğitim, belgelendirme, mevzuat düzenlemeleri, dijitalleşme, standart geliştirme, kadın ve genç istihdamı alanlarında liderlik ediyor. Destekleriniz ve iş birliğinizle Türkiye araç satış sonrası hizmetler sektörünü dünyaya örnek bir seviyeye taşıyacağımıza yürekten inanıyorum" diyerek toplantının stratejik önemini vurguladı. - İSTANBUL

