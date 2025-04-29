Türkiye-ABD Ticaret Fırsatları İçin Şikago Ticaret Merkezi Toplantısı

Adana Sanayi Odası'nda (ADASO), Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB) Şikago Ticaret Merkezi Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

ADASO Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) arasında geliştirilecek yeni iş fırsatları gündemiyle düzenlenen toplantıda, küresel ticaretteki yeni dengelere dikkati çekti.

ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşları ile tedarik zincirlerindeki değişimlerin, Türkiye gibi üretim gücü yüksek ülkeler için benzersiz fırsatlarla oluşturduğunu anlatan Kıvanç, kalıcı olunması için doğru bilgi, güvenilir iş ortakları ve sağlam altyapıya ihtiyaç duyulduğunu anlattı.

Kıvanç, TOBB Şikago Ticaret Merkezi'nin bir vizyonun somutlaşmış hali olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Şikago O'Hare Havalimanı'na yakın 10 bin metrekarelik bir alanda kurulan merkez, ofis ve teşhir salonu imkanlarının yanı sıra, pazarlama desteğinden lojistiğe kadar firmalarımıza uçtan uca hizmet sunuyor. ABD pazarında yalnız yürümeyecek, güçlü bir destekle ilerleyeceksiniz."

TOBB Ticaret Merkezleri Genel Müdürü Volkan Palaz da TOBB'un ihracatı güçlendirme hedefiyle kurduğu merkezin bugüne kadar 350'den fazla firmaya hizmet verdiğini kaydetti.

Toplantı, soru cevap oturumunun ardından son buldu.

Programa TOBB İş Geliştirme ve Kurumsal İletişim Müdürü Haydar Can Yavuz ve iş insanları da katıldı.