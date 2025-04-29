Elektrik kesintileri Türkiye'yi etkileyecek mi? Enerji Bakanı Bayraktar'dan endişelendiren sözler

Elektrik krizi Türkiye'yi etkileyecek mi? Bakandan korkutan sözler
Murat Ongun'un eşi, hesabına gelen 600 bin lirayı böyle savundu: Tespih parasıydı

Murat Ongun'un eşi, hesabına gelen 600 bin lirayı böyle savundu
Ev eşyalarını almakta zorlanan çiftlere güzel haber! 16 firma ile indirim protokolü imzalandı

Ev eşyalarını almakta zorlanan çiftlere güzel haber
Ümit Özdağ ilk kez hakim karşısında! Koridorda arbede yaşandı

Özdağ ilk kez hakim karşısında! Adliye koridorunda büyük arbede

Türkiye-ABD Ticaret Fırsatları İçin Şikago Ticaret Merkezi Toplantısı

Türkiye-ABD Ticaret Fırsatları İçin Şikago Ticaret Merkezi Toplantısı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana Sanayi Odası'nda düzenlenen toplantıda, Türkiye'nin ABD ile geliştireceği iş fırsatları ele alındı. TOBB Şikago Ticaret Merkezi'nin sağladığı imkanlar ve Türkiye'nin üretim gücü üzerinde duruldu.

Adana Sanayi Odası'nda (ADASO), Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB) Şikago Ticaret Merkezi Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

ADASO Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) arasında geliştirilecek yeni iş fırsatları gündemiyle düzenlenen toplantıda, küresel ticaretteki yeni dengelere dikkati çekti.

ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşları ile tedarik zincirlerindeki değişimlerin, Türkiye gibi üretim gücü yüksek ülkeler için benzersiz fırsatlarla oluşturduğunu anlatan Kıvanç, kalıcı olunması için doğru bilgi, güvenilir iş ortakları ve sağlam altyapıya ihtiyaç duyulduğunu anlattı.

Kıvanç, TOBB Şikago Ticaret Merkezi'nin bir vizyonun somutlaşmış hali olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Şikago O'Hare Havalimanı'na yakın 10 bin metrekarelik bir alanda kurulan merkez, ofis ve teşhir salonu imkanlarının yanı sıra, pazarlama desteğinden lojistiğe kadar firmalarımıza uçtan uca hizmet sunuyor. ABD pazarında yalnız yürümeyecek, güçlü bir destekle ilerleyeceksiniz."

TOBB Ticaret Merkezleri Genel Müdürü Volkan Palaz da TOBB'un ihracatı güçlendirme hedefiyle kurduğu merkezin bugüne kadar 350'den fazla firmaya hizmet verdiğini kaydetti.

Toplantı, soru cevap oturumunun ardından son buldu.

Programa TOBB İş Geliştirme ve Kurumsal İletişim Müdürü Haydar Can Yavuz ve iş insanları da katıldı.

Kaynak: AA / Didem Akın Akçay - Ekonomi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.