Türkiye, uluslararası tarım birliği AARIENEA'da ilk kez başkanlık görevine seçildi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin Yakın Doğu ve Kuzey Afrika Tarımsal Araştırma Kuruluşları Birliğinde (AARIENEA) ilk kez başkanlık görevine seçildiğini bildirdi.

Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda konuya ilişkin bilgi verdi.

Tarım diplomasisinde Türkiye'den önemli bir adım daha geldiğini belirten Yumaklı, şunları kaydetti:

"Ülkemiz, AARIENEA'da ilk kez başkanlık görevine seçildi. Birlik bünyesinde tarımsal araştırma yapan, yeni teknolojiler ve üretim teknikleri geliştiren kuruluşlar, bu süre zarfında ülkemiz liderliğinde faaliyet gösterecek. Hayırlı olsun."