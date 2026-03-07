Haberler

Türkeli'ye 18 milyon TL hibe desteği

Türkeli'ye 18 milyon TL hibe desteği
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sinop'un Türkeli ilçesi, çevre düzenlemesi ve altyapı projeleri için toplam 18 milyon TL hibe desteği aldı. Destekler, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş'in girişimleriyle sağlandı.

Sinop'un Türkeli ilçesi, çevre düzenlemesi ve altyapı projeleri için toplam 18 milyon TL hibe desteği aldı.

Ak Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş'in girişimleriyle ilçeye kazandırılan destekler, önemli projelerin hayata geçirilmesini amaçlıyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Türkiye Çevre Ajansı tarafından çevre düzenlemesi ve üstyapı çalışmaları için 5 milyon TL, İller Bankası aracılığıyla üstyapı, altyapı ve sahil düzenleme çalışmaları için 13 milyon TL hibe sağlandı. Böylece toplam destek 18 milyon TL'ye ulaştı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump'tan yeni saldırı mesajı: İran bugün çok ağır bir darbe alacak

Trump'tan dünyayı tedirgin eden mesaj! Bugünü işaret etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tarihin en büyük göçü! Beyaz yakalar akın akın ülkeyi terk ediyor

Tarihin en büyük beyaz yaka göçü başladı
İran: Irak'ın kuzeyindeki ayrılıkçı grupların mevzilerini füzelerle vurduk

İran'dan Kürt kartını oynamak isteyen Trump'a karşı hamle
ABD'den Putin'i sevindirecek bir adım daha

ABD'den Putin'i sevindirecek bir adım daha
Sürpriz aşk belgelendi: Daha fazla kaçamadılar

Daha fazla kaçamadılar
Tarihin en büyük göçü! Beyaz yakalar akın akın ülkeyi terk ediyor

Tarihin en büyük beyaz yaka göçü başladı
Bahçeli'den Orta Doğu'nun haritasını değiştirecek çalışma: İki ülke birleşsin

Bahçeli'den Orta Doğu'nun haritasını değiştirecek çalışma
İki 'kıyamet balığı' sahile vurdu

Balıkları gören küçük dilini yuttu! Felaket efsaneleri yine gündemde