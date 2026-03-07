Türkeli'ye 18 milyon TL hibe desteği

Sinop'un Türkeli ilçesi, çevre düzenlemesi ve altyapı projeleri için toplam 18 milyon TL hibe desteği aldı.

Ak Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş'in girişimleriyle ilçeye kazandırılan destekler, önemli projelerin hayata geçirilmesini amaçlıyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Türkiye Çevre Ajansı tarafından çevre düzenlemesi ve üstyapı çalışmaları için 5 milyon TL, İller Bankası aracılığıyla üstyapı, altyapı ve sahil düzenleme çalışmaları için 13 milyon TL hibe sağlandı. Böylece toplam destek 18 milyon TL'ye ulaştı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı