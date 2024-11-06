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Turkcell Tedarikçi Zirvesi 2024, İnovasyonu ve Yerliliği Destekledi

Turkcell Tedarikçi Zirvesi 2024, İnovasyonu ve Yerliliği Destekledi
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Turkcell, yerli ve yenilikçi teknolojileri desteklemek amacıyla 170 tedarikçi firmanın katılımıyla İstanbul'da Tedarikçi Zirvesi 2024'ü düzenledi. Zirvede altyapı ve yazılım projelerinde yerlilik oranının artırılması, başarılı tedarikçilerin ödüllendirilmesi ön plandaydı.

Yerli ve yenilikçi teknolojileri desteklemek amacıyla Turkcell tarafından düzenlenen Tedarikçi Zirvesi 2024, İstanbul'da gerçekleşti. Zirvede altyapı, yazılım ve teknoloji ürünlerinde ekosistemi geliştirme hedefi öne çıkarken, başarılı tedarikçiler ödüllendirildi.

Turkcell, yerli ve yenilikçi teknolojileri destekleyerek, ekosistemde güçlü bir iş birliği oluşturmak amacıyla her yıl düzenlediği Tedarikçi Zirvesi'ni gerçekleştirdi.

170 tedarikçi firmanın katılımıyla İstanbul'da düzenlenen zirvede, Turkcell'in vizyon ve stratejileri iş ortaklarına aktarılırken, "Tedarikçi Eksenli İnovasyon ve Yerlilik Programları" kapsamında başarılı firmalara da ödülleri verildi.

"Yerliliği artırmayı önemsiyoruz"

Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç zirvede yaptığı konuşmada yerli teknolojilerin geliştirilmesinde ve altyapı projelerinde yerlilik oranının artırılmasını vurguladı. Koç, "Bu zirvedeki temel motivasyonumuz, yenilikçi ve verimli projelerin geliştirilmesi için uygun ekosistemin oluşmasına katkıda bulunmak. Bunun yanı sıra yerli tedarikçilerimizin Turkcell'e rekabet avantajı sağlayacak teknolojiler geliştirmesinin de önünü açmak. Altyapı çalışmalarında ve yeni geliştirilen ürünlerde yerlilik oranını artırmayı da çok önemsiyoruz. Her yıl düzenlediğimiz Tedarikçi Zirvesi, teknoloji ekosisteminde kilit bir rol oynayan KOBİ ve start-up'lara destek sağlamakla kalmıyor; aynı zamanda Turkcell'in vizyon ve stratejilerini aktarmak için önemli bir fırsat sunuyor" dedi.

"Tedarikçi ekosistemimizle ortak hedeflere ulaşıyoruz"

Turkcell İnsan ve İş Destekten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Erkan Durdu, "Turkcell olarak, 2 binin üzerinde tedarikçiye sahip bir ekosistemi yönetiyoruz. Tedarikçi ekosistemimizle ortak hedeflere ulaşmak, sürdürülebilir büyüme için güçlü bir temel oluşturuyor" dedi. Durdu, zirvenin iş dünyası trendlerini şekillendirecek teknolojileri tedarikçilerle birlikte keşfetmek ve rekabet avantajı sağlayacak yenilikçi çözümleri hayata geçirmek adına uygun bir zemin oluşturduğunu belirtti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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