Turkcell Global Bilgi'den Dijital Dönüşümde Yeni Adımlar

Turkcell Global Bilgi, dijital olgunluk seviyesini artırmak amacıyla müşteri dashboardları, ses analitiği, hibrit yetenekler ve robotik süreç otomasyonu gibi çözümlerle iş süreçlerini optimize ederken işlem sürelerini kısaltarak maliyet tasarrufu sağlıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Turkcell, geliştirdiği bu dört stratejik adım ile operasyonel verimliliği artırarak dijital dönüşüm başarısını ölçülebilir ve sürdürülebilir hale getiriyor.

Turkcell Global Bilgi, işletmelerin dijital olgunluk seviyelerini sürekli olarak izlemelerine olanak tanıyan "Dijital Olgunluk Testi" ile şirketlerin dijital yetkinliklerini değerlendiriyor. Bu test, işletmelere dijital dönüşümde nerede olduklarını ve hangi alanlarda gelişim göstermeleri gerektiğini belirlemelerine yardımcı oluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Global Bilgi Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Funda Seyrek, 300'e yakın müşteri dashboardu ile operasyon yöneticilerine ve müşterilere anlık ve doğru kararlar alma imkanı sunduklarını kaydetti.

Seyrek, dashboardların müşteri içgörüleri ve kalite kriterlerini ölçerek verimliliği artırdığının altını çizerek, "Dashboardlarımız sayesinde müşterilerimize daha hızlı ve doğru çözümler üretiyoruz." ifadesini kullandı.

Ses analitiği teknolojisinin de müşteri temsilcilerinin dil kullanımını geliştirdiğini belirten Seyrek, "Söz konusu teknoloji, müşteri temsilcilerinin dil kullanımını ve müşteri memnuniyetini büyük oranda geliştirdi. Seslerin yüzde 95'i anlamlandırılarak, geleneksel kalite ölçüm yöntemleri büyük ölçüde değiştirildi. Bu teknoloji sayesinde müşteri memnuniyetinde önemli bir artış sağlanırken, olumlu dil kullanımında yüzde 20'lik bir artış kaydedildi." değerlendirmesinde bulundu.

Seyrek, şirketin hibrit yetenek yatırımlarına değinerek, 2 bin çalışanın veri okuma, tahminleme ve robotik süreç otomasyonu geliştirme yetenekleriyle donatıldığını, bu sayede iş süreçlerine etkin katılım sağlandığını aktardı.

Dijital dönüşümde robotik süreç otomasyonunun önemli bir rol oynadığını ifade eden Seyrek, 2 bin 373 senaryo ve 782 robot ile iş süreçlerinin optimize edilerek işlem sürelerinin kısaltıldığını ve maliyet tasarrufu sağlandığını vurguladı.