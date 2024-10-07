Turkcell, Genç Yazılımcılara Yatırım Yapmaya Devam Ediyor

Turkcell'in teknoloji alanındaki geleceği inşa etmeyi ve genç yazılımcıları desteklemeyi hedefleyen "Gençlere Yatırım, Geleceğe Yazılım" programının dördüncü fazı için başvurular başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Turkcell'in, Türkiye'nin nitelikli yazılımcı iş gücünü artırmayı hedeflediği programın dördüncüsü bu yıl gerçekleştirilecek.

Toplamda 15 bin öğrencinin çevrim içi, 150 öğrencinin de sınıf içi eğitimlerle destekleneceği program, 3 farklı teknoloji odağında düzenlenecek ve öğrenciler birebir mentörlük desteği de alacak. Süreci başarıyla tamamlayan katılımcılar, Turkcell Grup Şirketleri ve yazılım ekosistemindeki çeşitli firmalarda istihdam fırsatı elde edecek.

Program ile katılımcıların yazılım ve kodlama alanlarında uzmanlaşması, teknoloji odaklı düşünme becerilerini geliştirmeleri ve iş dünyasında fark yaratacak yetkinlikler kazanması hedefleniyor.

4 ay sürecek program, teknoloji dünyasına adım atmak ve geleceği yazmak isteyen gençleri bekliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell İnsan ve İş Destekten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Erkan Durdu, program sayesinde teknolojinin geleceğine yön verecek, hayallerinin peşinden koşacak gençleri Turkcell bünyesine katmak için eğitim ve gelişim imkanları sunmaya devam ettiklerini belirtti.

Durdu, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin Turkcell'i olarak ana stratejilerimizden birisi de 'Yarını teknolojiyle değiştiren' yeteneklere odaklanmak. Yazılım alanında genç istihdamına katkıda bulunmayı hedefleyerek, Türkiye Yüzyılı vizyonuna yakışır faaliyetlerimizle Türkiye'nin geleceği için gençlere bu yolculukta rehberlik ediyor, onların vizyonu ve enerjisiyle güçlü adımlar atıyoruz. Bugüne kadar binlerce gencimize kariyer fırsatı sunduk. Turkcell olarak hem gençlerimize hem de ülkemizin gücüne ve geleceğine inanıyoruz."

Programa başvurular 13 Ekim'e kadar devam edecek.