Turkcell CEO'su Murat Erkan görevinden ayrıldı

İlk olarak Haziran 2008'de Tellcom genel müdürü olarak Turkcell bünyesine katılan Murat Erkan, 2015 yılında Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak üst düzey konuma yükseldi. 7 yılı aşkın bir süredir Turkcell'de üst düzey yöneticilik konumunda olan Murat Erkan, bugün şirket ile olan bağını kopardığını açıkladı.

Turkcell CEO'su Murat Erkan 2019'da göreve başladı

Şirketin bir önceki CEO'su olan Kaan Terzioğlu'nun 20219'daki istifasının ardından geçici süreliğine yerine gelen Murat Erkan, şirketin aldığı kararla kalıcı görevine başladı. Turkcell'in 5. Genel Müdürü olan Erkan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile görevi bıraktığını açıkladı. Öte yandan görevi kimin devralacağı belirsizliğini koruyor.

İşte Murat Erkan'ın açıklamaları;

Sosyal medyadaki paylaşımlarıma baktığımda her birinin Turkcell'le dolu olduğunu görmek, Turkcell'e liderlik etmek bana her zaman gurur verdi. .Ancak aldığım karar üzerine 15 senemin geçtiği ve bu esnada kurduğumuz bağlarla ikinci evim gibi hissettiğim Turkcell'den ayrılıyorum. Bana emanet edilen koltuğu ve unvanı teslim ettim ancak güçlü birlikteliklerimiz asla emanet değil; bundan sonra da hep sürecek.

Tüm Turkcell ailesinin her bir ferdine tek tek teşekkür ediyorum. Turkcell Superonline'daki ilk günümden bu yana hiçbir zaman unutamayacağım bir serüveni birlikte yaşadık. Turkcell, başarılı işlerine yenilerini eklerken, ben de ülkemizin göz bebeği şirketimle gurur duymaya devam edeceğim.