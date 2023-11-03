Türk Zeytinyağı Üreticisi Savola Gıda, Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nda Yüksek Kaliteli Ürünlerini Tanıtacak

Türk zeytinyağı üreticisi Savola Gıda, 6. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nda bir dizi yüksek kaliteli ürünle tüketicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Fuar, küresel işletmelerin Çin'deki pazar fırsatlarını keşfedip işlerini büyütmeleri için önemli bir platform haline gelmiş durumda.

ÇEKİM TARİHİ: 26 Ekim 2023

1. İstanbul'dan çeşitli görüntüler

2. Houmer Balazadeh'in çeşitli görüntüleri

3. 6. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nın ana mekanından çeşitli görüntüler

5. Shanghai'dan çeşitli görüntüler

Türk zeytinyağı üreticisi Savola Gıda, 6. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nda bir dizi yüksek kaliteli ürünle tüketicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

5-10 Kasım tarihleri arasında Shanghai kentinde düzenlenecek fuar, küresel işletmelerin Çin'deki pazar fırsatlarını keşfedip işlerini büyütmeleri için önemli bir platform haline gelmiş durumda.

"Türkiye'deki ağaçlarımız çok eski ağaçlar. Bu ağaçlar kuraklığa daha dayanıklı ve kuraklık konusunda daha deneyimli. Bu nedenle zeytinyağı alanında daha güçlü bir ülkeyiz ve geleceğimiz var.

Peki, Çin pazarına hangi tür zeytinyağını götüreceğiz? Öncelikle kaliteyle başlamamız lazım. Türkiye'nin zeytinyağı kalitesini Çin'e tanıtmamız lazım. Bu kaliteli ürünleri, güçlü bir markayla Çin'e tanıtmalıyız. Çünkü bunun, iki ülke arasında uzun vadeli bir iş olması gerekiyor.

Mesele birkaç konteyner mal satmak değil. Ben Çin'e öyle bakmıyorum. Çin daha önemli ve stratejik bir piyasa."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri İstanbul'dan bildiriyor. (XHTV)