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Türk Yatırım Fonundan Kazakistan'da KOBİ'lerin desteklenmesi amacıyla 10 milyon dolarlık kaynak

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Türk devletlerinin ortak finans kuruluşu TYF, EBRD işbirliğiyle Kazakistan'da KOBİ'lerin finansmana erişimini artırmak için 10 milyon dolarlık kredi sağlayacak.

Türk devletlerinin ortaklaşa kurduğu ilk uluslararası finans kuruluşu Türk Yatırım Fonu (TYF), Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) katkısıyla Kazakistan'da KOBİ'lerin desteklenmesi için finansmanını artırma kararı aldı.

TYF'den yapılan açıklamaya göre, Fon ve EBRD, KMF Bank aracılığıyla Kazakistan'da KOBİ finansmanını genişletiyor.

Bu kapsamda TYF'nin EBRD'den sağlayacağı 10 milyon dolarlık kredi, KMF Bank aracılığıyla kadın girişimciler ve kırsal işletmeler dahil KOBİ'lerin finansmana erişimini artırmak amacıyla kullanılacak.

Böylece Türk devletleri arasında ticaret ile yatırım akışlarının güçlendirilmesi, özel sektörün de geliştirilmesi öngörülüyor.

Fon açısından bu yatırım, Kazakistan'da finansman kısıtlarıyla karşılaşan işletmelere ulaşmayı, istihdam oluşturmayı ve kapsayıcı büyümeyi desteklemeyi amaçlıyor.

Program kapsamında EBRD ayrıca projenin hazırlık sürecine destek vererek, yapılandırma aşamasında teknik katkı sağladı.

Kaynak: AA / Mert Davut
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