Türk vatandaşı, İran'da gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü

İran'da akaryakıt fiyatlarının Türkiye'ye kıyasla oldukça düşük olduğunu belirten bir vatandaş, "Burada 1 litre benzin alıyoruz, 2 litreyi de yere döküyoruz" dedi. Ardından fiyatları da örnekleyen vatandaş, "30 litre benzin burada sadece 350 TL" sözleriyle Türkiye ile İran arasındaki fiyat farkına vurgu yaptı.

SAVAŞ FİYATLARI TETİKLEDİ

Öte yandan İsrail ile İran arasındaki çatışmalar nedeniyle artan petrol fiyatları, akaryakıt fiyatlarında sert artışlara neden oldu. Benzinin litre fiyatına 1 lira 51 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 3 lira 33 kuruş zam geldi. Akaryakıt fiyatının en yüksek olduğu il Hakkari'de benzin litre fiyatı 53 lirayı geçerken motorinin litre fiyatı ise 57 lirayı aştı.

İŞTE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul (Avrupa yakası)

Benzin litre fiyatı: 51.50 TL

Motorin litre fiyatı: 54.72 TL

LPG litre fiyatı: 25.09 TL

ANKARA

Benzin litre fiyatı: 52.16 TL

Motorin litre fiyatı: 55.56 TL

LPG litre fiyatı: 24.99 TL

İZMİR

Benzin litre fiyatı: 52.49 TL

Motorin litre fiyatı: 55.91 TL

LPG litre fiyatı: 24.94 TL

BURSA

Benzin litre fiyatı: 52.30 TL

Motorin litre fiyatı: 55.53 TL

LPG litre fiyatı: 24.49 TL

HAKKARİ (En yüksek fiyat olan il)