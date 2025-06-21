Türk vatandaşı, İran'da gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü

Türk vatandaşı, İran'da gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü
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Türk vatandaşı, İran'da gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü
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İran'da akaryakıt fiyatlarının ucuzluğunu anlatan bir vatandaş, "1 litre alıyoruz, 2 litreyi de yere döküyoruz. 30 litre benzin burada sadece 350 TL" diyerek dikkat çekti. Bu sözler, Türkiye ile İran arasındaki fiyat farkını gözler önüne serdi.

İran'da akaryakıt fiyatlarının Türkiye'ye kıyasla oldukça düşük olduğunu belirten bir vatandaş, "Burada 1 litre benzin alıyoruz, 2 litreyi de yere döküyoruz" dedi. Ardından fiyatları da örnekleyen vatandaş, "30 litre benzin burada sadece 350 TL" sözleriyle Türkiye ile İran arasındaki fiyat farkına vurgu yaptı.

SAVAŞ FİYATLARI TETİKLEDİ

Öte yandan İsrail ile İran arasındaki çatışmalar nedeniyle artan petrol fiyatları, akaryakıt fiyatlarında sert artışlara neden oldu. Benzinin litre fiyatına 1 lira 51 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 3 lira 33 kuruş zam geldi. Akaryakıt fiyatının en yüksek olduğu il Hakkari'de benzin litre fiyatı 53 lirayı geçerken motorinin litre fiyatı ise 57 lirayı aştı.

İŞTE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul (Avrupa yakası)

  • Benzin litre fiyatı: 51.50 TL
  • Motorin litre fiyatı: 54.72 TL
  • LPG litre fiyatı: 25.09 TL

ANKARA

  • Benzin litre fiyatı: 52.16 TL
  • Motorin litre fiyatı: 55.56 TL
  • LPG litre fiyatı: 24.99 TL

İZMİR

  • Benzin litre fiyatı: 52.49 TL
  • Motorin litre fiyatı: 55.91 TL
  • LPG litre fiyatı: 24.94 TL

BURSA

  • Benzin litre fiyatı: 52.30 TL
  • Motorin litre fiyatı: 55.53 TL
  • LPG litre fiyatı: 24.49 TL

HAKKARİ (En yüksek fiyat olan il)

  • Benzin litre fiyatı: 53.64 TL
  • Motorin litre fiyatı: 57.08 TL
  • LPG litre fiyatı: 25.65 TL
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (4)

Haber Yorumlarışahabettin Ayyıldız:

Ama biz hakiki müslüman ülkeyiz ya

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Haber YorumlarıÇerkes Ethem:

Bazıları da İran’ı beğenmiyor. Coğrafi olarak dünyanın en güzel ülkesine sahibiz ama sistem olarak en kötü ülkesiyiz.

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Haber YorumlarıNaz Alp:

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Haber Yorumlarıosman kara:

bizdede aslında aynı fiyat , üzerine %70 ötv %20 kdv koy al sana 50TL

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