Türk Ticaret Bankası Adana'da Yeni Şubesini Açtı

Türk Ticaret Bankası Adana'da Yeni Şubesini Açtı
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Türk Ticaret Bankası, Çukurova Şubesi'ni Adana Sanayi Odası'nda hizmete açarak sanayicilere ve ihracatçılara finansman desteği sağlamayı hedefliyor.

Türk Ticaret Bankası, yeniden yapılanma sürecinin ardından İstanbul, Ankara ve İzmir'den sonra Çukurova Şubesi'ni Adana Sanayi Odası'nda hizmete açıyor.

Konuyla ilgili Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, açıklamalarda bulundu. Başkan Kıvan, Türk Ticaret Bankası'nın Adana'daki yeni şubesinin, sanayicilere, üreticilere ve ihracatçılara yönelik finansman desteğini doğrudan sahaya taşıyacağını söyledi.

Sanayi üretiminin sürdürülebilirliği ve ihracatın artarak devamı için finansmana erişim büyük önem taşıdığına dikkat çeken Başkan Kıvanç,"Özellikle içinde bulunduğumuz küresel ekonomik şartlar göz önüne alındığında, sanayicilerimizin yatırım planlarını hayata geçirebilmesi, yeni pazarlara açılabilmesi ve rekabet gücünü koruyabilmesi için güçlü bir finansal altyapıya ihtiyaç duyduğu çok açık. Bu noktada, Türk Ticaret Bankası'nın yeniden faaliyete geçmesi ve Çukurova Şubesi'nin odamız binasında açılması son derece stratejik bir adımdır"dedi.

Adana Sanayi Odası'nın her zaman sanayicinin yanında olduğuna değinen Kıvanç, "Hem üyelerimize hem de tüm iş dünyası temsilcilerine güvenilir, hızlı ve uygun şartlarda bankacılık hizmetlerinin sunulması, üretim çarklarının daha sağlıklı dönmesine katkı sağlayacaktır. Ayrıca, bu şubenin sadece bir banka şubesi olarak değil, aynı zamanda reel sektörü anlayan, onun ihtiyaçlarına çözüm odaklı yaklaşan bir finansal iş ortağı olarak faaliyet göstermesini önemsiyoruz. Girişimciden büyük ölçekli sanayi kuruluşuna kadar herkesin bu hizmetten faydalanacağına inanıyoruz. Banka, güçlü stratejisi ile çıktığı yeni yolcuğunda ihracatçılara yalnızca finansal hizmet sunmakla kalmayıp aynı zamanda onlara danışmanlık vererek yeni pazarlara erişimlerini kolaylaştırmayı hedefliyor. Bankacılık sisteminin üretimle, ihracatla ve yatırımla iç içe geçmesi gerektiğini her zaman savunuyoruz. Bu iş birliğiyle birlikte, Adana'nın üretim gücüne, sanayi altyapısına ve girişimci ruhuna duyulan güvenin somut bir göstergesiyle karşı karşıyayız. Türk Ticaret Bankası'nın bu girişimiyle birlikte, Adana ve çevre sanayisi daha güçlü, daha dirençli ve daha rekabetçi bir yapıya kavuşacaktır" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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