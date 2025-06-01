Türk Telekom, WIN Eurasia Fuarı'nda 5G Arena'nın Ana Destekçisi Oldu

Türk Telekom, WIN Eurasia Fuarı'nda 5G Arena'nın Ana Destekçisi Oldu
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Türk Telekom, İstanbul Fuar Merkezi'ndeki WIN Eurasia Fuarı'nda, 5G Arena'nın ana destekçisi olarak yer aldı. Şirket, yenilikçi otomasyon çözümleri ve 22 farklı 5G kullanım senaryosunu ziyaretçilere sundu.

Türk Telekom, "odağımız otomasyon" temasıyla İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen WIN Eurasia Fuarı'nda, 5G Arena'nın ana destekçi oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom, hayatın her alanında yenilikçi çözümleri müşterileriyle buluşturmak için öncü çalışmalar gerçekleştiriyor.

Bu yıl yenilikçi otomasyon çözümlerine odaklanan WIN Eurasia'da yer alan 5G Arena, Türk Telekom ile Nokia'nın teknoloji çözüm ortaklığı ile inşa edildi.

Teknoloji geliştirici 32 markanın, 22 farklı 5G kullanım senaryosu Türk Telekom altyapısıyla eş zamanlı biçimde ziyaretçilerle buluştu.

"Birçok alanda öncü uygulamalar hayata geçirdik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Özden, Türkiye'nin yeni nesil teknolojileriyle buluşması için çalışmalara devam ettiklerini belirtti.

Özden, teknoloji birikimleriyle yenilikçi uygulamaların hayata geçirilmesine katkı sunduklarını vurgulayarak, "Güçlü fiber altyapımız, yüzde 54'ü fiberle bağlı LTE mobil baz istasyonlarımız ve farklı sektörlerdeki çalışmalarımızla Türkiye'nin 5G'ye en hazır operatörüyüz. Sağlıktan tarıma, ulaşımdan sanayiye, spordan sanata birçok alanda öncü uygulamalar hayata geçirdik." ifadelerini kullandı.???????

Bu sene geleceğin otomasyon çözümlerine odaklanan WIN Eurasia 5G Arena'da 5G erişim desteği sunduklarına dikkati çeken Özden, şunları kaydetti:

"22 farklı 5G kullanım senaryosunun sergilendiği fuarda, endüstriyel 5G deneyimini ziyaretçilerle buluşturmanın heyecanını yaşadık. Güçlü altyapımız ve deneyimimizle endüstrideki dijital dönüşüme rehberlik etmeye ve yenilikçi uygulamaları ülkemizle buluşturmayı sürdüreceğiz."

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Kabasakal - Ekonomi
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