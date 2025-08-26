Türk Telekom Ventures PİLOT'un 13. dönem girişimleri belli oldu

Türk Telekom Ventures'ın girişimcilik ekosistemini güçlendirmek ve yerli teknoloji girişimlerini küresel pazarlara taşımayı amaçlayan girişim hızlandırma programı PİLOT'un 13. dönemine kabul alan girişimler belli oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom, programla 2013'ten bu yana teknoloji alanındaki girişimleri destekleyerek, iş modellerini küresel pazara taşıma imkanı sağlıyor.

Bu kapsamda, PİLOT programına dahil olan girişimler, Türk Telekom Ventures'ın yatırım alanındaki bilgi birikimi ve tecrübesinin yanı sıra kapsamlı stratejik büyüme desteğinden de yararlanacak.

Türk Telekom Ventures, PİLOT'un 13. dönemine seçilen 10 girişime büyümelerini hızlandıracak 360 derece destek sunuyor.

Bu kapsamda kabul edilen girişimler, Türk Telekom Ventures'tan yatırım ve 200 bin lira nakit desteği alma fırsatı yakalıyor.

Bunların yanı sıra seçilecek girişimler, program sonunda yurt dışında kendilerine özel tasarlanan tamamlayıcı küresel girişimcilik programına katılmaya hak kazanacak.

Bu sayede girişimler Türk Telekom'un iş bağlantılarından, satış ve pazarlama kanallarından, yüksek teknoloji konusundaki bilgi birikiminden ve tecrübesinden faydalanma imkanı buluyor.

Program süresince Türk Telekom'un teknoloji altyapısına, 400'ün üzerinde konu uzmanı mentöre ve TT Ventures'ın geniş yatırımcı ağına erişim imkanı, girişimcilerin büyümeleri için sunulacak destekler arasında yer alıyor.

Türk Telekom Ventures PİLOT'un 13. dönem girişimleri arasında yer alan Exin Health AI ameliyathane süreçlerini yeniden şekillendiren yapay zeka destekli bir platform olarak öne çıkıyor.

ORGenie girişimi de gerçek zamanlı ses ve görüntü işleme teknolojilerini bir araya getirerek, ameliyatlarla ilgili hemşirelerin cerrahi formlarını otomatik olarak doldurmasını sağlıyor, bu sayede belgelemeye harcanan süreyi yüzde 65'e varan oranda azaltıyor.

Tam otomatik 3D iç mimari tasarım uygulaması ve yapay zeka destekli satış ajanı Homster da müşterilere saniyeler içinde kişiselleştirilmiş 3D iç mimari tasarımlar sunuyor.

Klart AI operasyonel hataları azaltıyor

Bir diğer girişim olan kurumsal seviye otonom yapay zeka asistanı Klart AI, iç ve dış veri tabanlarına sorunsuzca entegre olarak çalışan veya müşterilerin sorduğu sorulara doğru cevaplar sunuyor.

Ayrıca e-posta gönderme, toplantı oluşturma, sistemler arasında veri taşıma gibi birçok manuel işlemi de otomatikleştiren girişim, bilgiye erişimi hızlandırıyor, operasyonel hataları azaltıyor ve genel verimliliği artırıyor.

Yapay zeka tabanlı HR-Tech platformu Ono da firmaların yeteneği çekme, işe alım, tutundurma ve geliştirme gibi kariyer yönetimi aşamalarında operasyonel verimliliklerini artırarak, zaman ve maliyetlerini düşürmelerine olanak tanıyor.

Yapay zeka destekli siber güvenlik ve olay müdahale platformu Priam AI da kullanıcıların tehditleri anlık olarak tespit etmesini, önceliklendirmesini ve hızla yanıt vererek siber saldırılara karşı daha dirençli hale getirmesini sağlıyor.

Enerji yönetimi ve optimizasyonu platformu Ratio Energy, enerji yatırımcıları ve tesis operatörleri için batarya enerji depolama sistemlerinin fizibilite analizini ve operasyonel optimizasyonunu sağlayan yapay zeka destekli yazılım ürünleri geliştiriyor.

Retinow güvenilir erken teşhis çözümleri sunuyor

Tekstil ve moda profesyonellerine uçtan uca yapay zeka çözümleri sunan B2B SaaS platformu Refabric girişimi de markaların estetik kodlarına uygun, trend odaklı koleksiyon önerileri sunuyor.

Yapay zeka destekli retina tarama ve fundus kamera teknolojisi geliştiren sağlık girişimi Retinow da yapay zeka destekli retina tarama yazılımı ve fundus kamera teknolojisi geliştiren bir sağlık girişimi olarak hekimlere karar destek mekanizması sağlıyor ve güvenilir erken teşhis çözümleri sunuyor.

Rüzgar türbin kanatları için yapay zeka tabanlı sağlık izleme teknolojisi Werover, 7/24 rüzgar türbini kanadı sağlık izleme sistemi ile erken aşamada hasar tespitini mümkün kılan yenilikçi bir çözüm olarak öne çıkıyor.

Pazarlama ve e-ticaret ekipleri için tasarlanan gelir arttırma platformu Zuzzuu da müşteri kazanımı, sadakat ve etkileşim süreçlerini tek bir platformda birleştirerek pazarlama alanında dönüşüm oluşturuyor.

"Her bir girişimde biz, bir fikirden daha fazlasını görüyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Ventures Genel Müdürü Muhammed Özhan, küresel rekabetin kurallarının teknolojiyle yeniden yazıldığı bu dönemde, sadece teknolojiyi takip eden değil, "teknolojiye yön veren bir Türkiye"nin inşasında lider rolü üstlendiklerini kaydetti.

Özhan, 2013'ten beri erken aşama girişimlere destek verdikleri girişim hızlandırma programlarının da bu vizyonun en somut örneği olduğunu paylaşarak, destekledikleri her girişimin Türkiye'nin yeni unicornu olması hedefiyle çalışmalarını yürüttüklerini anlattı.

PİLOT'un 13. dönemine seçilen girişimlere bu yıl da mentörlük, nakit desteği ve Türk Telekom'un teknoloji birikimi ve güçlü bağlantılarına erişim gibi çok değerli katkılar sunduklarını paylaşan Özhan, şunları kaydetti:

"Yurt dışında girişimlere özel tasarlanan tamamlayıcı program ile de alanında uzman isimlerden eğitim almalarını sağlıyoruz. Tahtakale'de yer alan 'SANTRAL' ve ana destekçisi olduğumuz Atatürk Kültür Merkezi'nde yer alan Türk Telekom Ventures Girişimcilik Merkezi'nde çalışabilecekleri alanlar oluşturuyoruz. Girişimlerin küresel pazarlara açılmaları ve bu pazarlarda büyümeleri konusunda ise Türk Telekom'un geniş iş ve müşteri bağlantıları, San Francisco'daki TT Ventures ofisimiz önemli bir bağlantı noktası oluyor. Her bir girişimde biz, bir fikirden daha fazlasını görüyoruz. Türkiye'den çıkıp dünya çapında ses getirecek bir girişimin erken aşamada potansiyelini görüp doğru strateji, yatırım ve mentörlükle sürdürülebilir bir başarı hikayesine dönüştürmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."