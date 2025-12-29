Uydu tabanlı nesnelerin internetini yaygınlaştıracak adım

Türkiye'de uydu tabanlı Nesnelerin İnterneti (IoT) haberleşme hizmetlerinin yaygınlaşmasına yönelik önemli bir adım atıldı.

Plan-S tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, şirket ile Türk Telekom, uydu tabanlı Nesnelerin İnterneti (IoT) haberleşme hizmetlerinin Türkiye'de yaygınlaştırılması ve Türk Telekom çözümlerine entegre sunulması amacıyla stratejik bir anlaşmaya imza attı.

Anlaşma kapsamında Türk Telekom, Plan-S'in yüzde 100 iştiraki Connecta tarafından sağlanan Yakın Dünya Yörüngesi (LEO) uydu IoT haberleşme hizmetini ürün portföyüne dahil edecek.

İşbirliğiyle, Connecta İletişim Hizmetleri'nin sunduğu mevcut ürün ve servislerin Türkiye pazarında satışının yanı sıra, birlikte geliştirilecek yeni terminal cihazların da pazara sunulması hedefleniyor. Bu sayede kullanıcılar, Türk Telekom güvencesiyle Connecta uyduları üzerinden IoT haberleşme hizmetlerinden yararlanabilecek.

Anlaşma, Connecta'nın sunduğu uydu IoT haberleşme servislerinin Türk Telekom standartlarında ürünleştirilerek uçtan uca yönetilmesini amaçlıyor. Bu kapsamda Türk Telekom bünyesinde kurulacak çekirdek ağ yazılım altyapısıyla müşteri, cihaz ve veri yönetimi operasyonları Türk Telekom'un kendi sistemleri üzerinden yürütülecek. Uydu IoT servisleri, Türk Telekom markası altında bütünleşik bir servis modeliyle sunularak tek noktadan kullanıcı deneyimi sağlanacak.

Sahada bağlantı sürekliliği

Uydu IoT haberleşmesi, enerji, tarım, lojistik, akıllı altyapılar, çevre izleme ve endüstriyel uygulamalar gibi sahada çalışan, düşük güç tüketimli çözümlerde, karasal ağ erişiminin sınırlı olduğu koşullarda tamamlayıcı bir bağlantı katmanı olarak öne çıkıyor.

İşbirliğiyle Türk Telekom, karasal şebeke yetkinliklerine uydu haberleşmesini ekleyerek sahada bağlantı sürekliliğini güçlendirmeyi hedefliyor. Böylece farklı erişim seçenekleri tek bir operasyonel model altında birleşirken, kurulum, yönetim ve servis sürekliliği süreçlerinin sadeleştirilmesi amaçlanıyor.

"Küresel ölçekte örnek bir model"

Plan-S Genel Müdürü Özdemir Gümüşay, konuya ilişkin değerlendirmesinde, şunları kaydetti:

"Türk Telekom ile gerçekleştirdiğimiz bu işbirliği, uydu IoT haberleşme servislerinin kurumsal ölçekte, mobil operatör standartlarında ve entegre bir servis deneyimiyle sunulmasına güçlü bir zemin oluşturuyor. Uçtan uca entegre sunulacak bu servisle, donanım, uydu iletişimi ve operasyon katmanlarını bir araya getirerek küresel ölçekte örnek teşkil edecek bir model hayata geçiriyoruz."