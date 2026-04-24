Türk tekstilinin dünyadaki durumu İzmir'deki zirvede değerlendirildi

İzmir'de düzenlenen 8. Ulusal Pamuk Zirvesi'nde, Türk tekstil sektörünün dünyadaki konumu, rekabet gücü ve geleceği ele alındı.

İzmir'de düzenlenen 8. Ulusal Pamuk Zirvesi'nde, Türk tekstil sektörünün dünyadaki konumu, rekabet gücü ve geleceği ele alındı.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ulusal Pamuk Konseyi işbirliğinde "Türk Pamuğunda Kritik Eşik" ana temasıyla İzmir Ticaret Odası Konferans Salonu'ndaki etkinlikte, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Tekstil ve Hammaddeleri Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Fikret Kileci'nin moderatörlüğünde "Türk Tekstilinin Dünya ile Rekabeti" başlıklı oturum gerçekleştirildi.

Kileci, burada yaptığı konuşmada, tekstil ve ham madde sektörünü ileriye taşımak için birçok alanda ciddi dönüşüm ve revizyona ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Sektörün değişime uyum sağlamak zorunda olduğunu, bunun öncesinde farkındalığın oluşturulması gerektiğini belirten Kileci, şunları kaydetti:

"Bu işi yapanların algılarını değiştirmemiz gerekiyor. Sadece üretmek değil, o üretimi doğru yapmak... Üretim yaparken bir yerden alıp bir yere vermekten bahsetmiyorum. Çok ürün alabilirsiniz ama bunu yaparken çok ciddi kayıplarınız vardır. Burada fayda-maliyet analizini en doğru şekliyle yapıp bu sektörü bir yere taşımamız lazım. Onun için önce farkındalık, zihinsel dönüşüm ve değişim. Destekler çok önemli ama doğru destekler önemli. Siz hala işini doğru yapmayan bir kesime ya da bir kişiye destek vererek mükafatlandırmak dün olabiliyordu ama bugün maalesef doğru bir yöntem değil."

"Önceki dönemden daha iyi bir süreçteyiz"

Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Başkanı Turan Göksan ise tekstil sektörünün karlılığı azalan ve üretimi gerileyen sektörlerin başında geldiğini söyledi.

Son dönemde yaşanan gelişmeler ve petrol fiyatlarındaki artışın etkisiyle pamuk fiyatlarında hareketlilik görüldüğünü anlatan Göksan, "Yüzler daha fazla gülüyor. Önceki dönemden daha iyi bir süreçteyiz. Bu anlamda pamuğun taleple beraber fabrikalarımızda da hareketler başladı." değerlendirmesinde bulundu.

Ensar Tekstil Yönetim Kurulu Üyesi Ertuğrul Tanrıverdi ise salgında sektördeki şirketlerin yüksek kazanç elde ettiğini, ihtiyaç fazlası ürünlerini sattığını ve piyasanın güçlü seyrettiği bir dönem yaşandığını ancak sonrasında değişen tüketim alışkanlıkları ve düşen fiyatların sektörü zorladığını kaydetti.

Sektörde bir dönüşüm süreci yaşandığı, bunun sağlanamaması halinde sürecin krize dönüşebileceği uyarısında bulunan Tanrıverdi, şöyle devam etti:

"Konfeksiyonun doğası gereği çok büyük tesislerle değil de daha fazla atölyelerle, daha küçük işletmelerle yapıldığı için otomasyona, otomasyon gibi işlere sermaye ayıramadılar. Zaten dünyada tam olarak konfeksiyonda otomasyon hala sağlanmadı. Konfeksiyonumuz durduğu zaman arkadan gelen ham maddemiz, kumaşımız, ipliğimiz, pamuğumuz maalesef bir şeye yaramaz hale geliyor. Bizim bunu toparlamamız lazım. Bu dönüşümü sağlayamadığımız zaman da otomasyonu sağlayamadığımız zaman, yeni standartlara uygun olmadığımız zaman da maalesef bu iş krize dönüşüyor."

Tanrıverdi, polyester sektörünün güçlü bir lobi faaliyeti yürüttüğünü, buna karşın pamuğu dünyada küresel ölçekte temsil eden güçlü bir yapıya sahip olmadığını aktardı.

Oturumda Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcıları Mehmet Ferruh Uz ile Onur Uçak da birer konuşma yaptı.

Kaynak: AA / Fırat Özdemir
