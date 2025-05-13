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Türk tekstil devi iflas etti

Türk tekstil devi iflas etti
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Küresel ekonomik kriz son dönemde çok sayıda firmanın iflas bayrağını çekmesine neden olurken halkaya son eklenen şirket ise Kırklareli merkezli büyük tekstil üreticisi Fabrilla Tekstil oldu. Konkordato başvurusu mahkeme tarafından reddedilen şirket iflas ettiğini duyururken yüzlerce kişi işsiz kaldı.

Kırklareli'nde faaliyet gösteren Fabrilla Tekstil, darboğazdan çıkamadı, konkordato talebi kabul edilmeyen şirketin 'iflası' açıklandı. Bu kararla birlikte yüzlerce kişi de işsiz kaldı.

KONKORDATO TALEBİNDE BULUNMUŞTU

Bir süredir ekonomik sıkıntılar nedeniyle zor günler yaşayan Fabrilla Tekstil Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş., konkordato talebinde bulunmuştu. Kırklareli 3. Asliye Hukuk Mahkemesi şirketin bu talebini incelemeye aldı ve son duruşmada kararını verdi.

TÜM KORUMA TEDBİRLERİ KALDIRILDI

5 Mayıs tarihinde görülen mahkeme tarafından şirketin borçlarını ödeyebilecek durumunun olmadığı tespit edildi ve konkordato talebi reddedildi. Böylece, şirketin geçici mühlet kararları ve uygulanmakta olan tüm koruma tedbirleri kaldırıldı.

RESMEN İFLAS ETTİ

Mahkeme, Kırklareli Ticaret Sicili'nde 6179 numarayla kayıtlı bulunan Fabrilla Tekstil'in 5 Mayıs 2025 günü saat 14.48 itibarıyla iflas ettiğini duyurdu. Açıklamaya göre iflas işlemleri basit tasfiye usulüyle yürütülecek. Bu karar, şirketin resmi olarak üretim ve ticari faaliyetlerine son verdiği anlamına geliyor. Kararla birlikte iflas işlemlerinin takibi ve yönetimi, Kırklareli İcra (İflas) Müdürlüğü tarafından sürdürülecek.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi
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